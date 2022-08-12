【港元拆息】1個月HIBOR八連升、達1.68厘　港滙曾升穿7.83　光行顏劍文：料與放寬酒店檢疫有關

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【分析｜李寧】高盛：李寧中期業績勝預期 予「確信買入」評級、潛在升幅達三成
本港銀行同業拆息（HIBOR）今普遍上升，惟幅度較昨日升幅放緩。與樓按相關的一個月HIBOR連升8天，報1.68375厘，按日升4.6個基點，是自2020年4月7日報1.78774厘後新高。
今日「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續13個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.45006厘，升3.7個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.37786厘，升2.2個基點，是自2020年1月2日報2.40875厘後新高。12個月HIBOR報3.62411厘，升1.9個基點。
HIBOR昨連續4日全線上升後，港滙有持續移離弱方兌換保證迹象，今早升穿7.84後，午後更曾觸7.828附近，下午2時40分，報7.8334。
中國光大銀行香港分行首席投資官兼金融市場總經理顏劍文表示，港滙略強，相信是近期政府公布放寬酒店檢疫安排，有關安排今日起生效，市場預期旅客人流、舉辦商業會議有望下半年改善，而對港元信心呈冲喜作用，短期資金外流或減慢，惟美息大勢續升，香港現時基本面吸引力未至於資金傾向留港，故港滙整體並未轉勢。
他相信臨近下次美國9月底議息，市場會再把焦點放在加息，港滙屆時將再跌至弱方兌換保證水平附近，而目前港滙稍強下，HIBOR升幅會按日放慢。
|到期日
|8月12日
|8月11日
|隔夜
|1.45006
|1.41351
|1星期
|1.51964
|1.52321
|2星期
|1.59458
|1.55220
|1個月
|1.68375
|1.63756
|2個月
|2.02202
|2.00185
|3個月
|2.37786
|2.35631
|6個月
|3.11161
|3.09667
|12個月
|3.62411
|3.60560
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編輯：胡學能