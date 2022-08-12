【券商點睇】獲看好進入智能化成長期 長城汽車可追落後？

國泰君安指出，長城汽車（02333）持續推進新能源、電動化、智能化、全球化等戰略。面對時代發展及能源結構變革所賦予的全新責任與要求，公司提前布局，全面響應，持續深化汽車電動化發展之路，不斷在混動、純電、氫能三大領域進行精准投入。智能化方面，將實現由「感知智能」向「認知智能」進化升級。全球化方面，去年公司提出了2025戰略目標，公司持續推進全面、徹底的創新變革，向全球化智能科技公司轉型。

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早前，長汽發布中期業績預告，預計上半年賺53億至59億元（人民幣，下同），按年增長50.2%至67.2%；扣非淨利潤為18億至23億元，按年下降19.1%至36.7%。該行指出，上半年業績增長主要由於公司優化產品結構，單輛車售價上升、毛利及毛利率增長，以及滙兌收益增加。7月公司汽車銷量為10.19萬輛，按年增11.3%。首7個月累計銷售62.05萬輛，按年減少12.6%。

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其中，7月份新能源汽車銷售1.09萬輛，首7個月累計銷售7.46萬輛。國泰君安認為，下半年公司將在構建的森林式生態體系賦能下，加快電動化、智能化發展推出多款新車型，預計將帶動銷售額穩步提升，進一步提升市場佔有率，進入新一輪智能化成長期，預計將帶動銷售額穩步提升，推薦買入。

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撰文：林衛