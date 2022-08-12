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【行業點睇】上游硅料年內加價26次 海外光伏市場火爆

股樓投資 12:21 2022/08/12

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據內地報道，今年多晶硅價格迎來了第26輪漲價，僅半年左右的時間，硅料的價格較年初累計上漲超過三成。資料顯示，單晶複投料的成交均價從年初的每噸23.18萬元（人民幣，下同）漲至30.42萬元，累計漲幅達31.2%；單晶致密料的成交均價則由每噸22.91萬元漲至30.22萬元，累計漲幅達31.91%。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

但據了解，上游硅料持續的漲價潮，並沒有削弱下游市場的需求，尤其海外光伏市場需求依然火爆。業界人士表示，歐洲市場的需求還是很旺盛的，即使產業鏈上游的價格曲綫一直在往上走，但是市場還是供不應求的狀態，沒有庫存，今年以來廠商的訂單都是滿產。中國海關出口數據顯示，歐洲今年上半年累計從中國進口42.4GW光伏組件，按年增長137%，且呈逐月增長態勢。第三方資訊機構PVInfoLink預測稱，歐洲全年組件需求將達55.6GW。

【延伸閱讀】下半年部署：晨星看好內地消費者信心下半年起改善 本季推薦20隻首選股，請按【見下頁

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歸根究柢，硅料之所以能維持高位的原因，還是在於下游市場能夠買帳，背後原因在於，國內外最終電價的管控方式不同，國內是掛靠煤電的，但是海外的電站是簽長期購電協議的。專家解釋，由於歐洲的電價浮動的，高電價對於未來兩三年歐洲市場新能源的裝機量，都是重大利好的訊號。另歐洲市場能源加速轉型也一定程度助推其光伏市場需求。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

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撰文：林衛

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