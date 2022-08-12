【券商點睇】收入超預期兼創歷史新高 華虹半導體繼續好景

東吳證券報告指，華虹半導體（01347）第二季收入按年上升79.4%，另按季增加4.4%，而歸母淨利潤按年升90.4%，按季下跌18.5%，收入表現超出該行預期，利潤則符合預期，主要得益於行業景氣度高漲及產品結構調整帶來的產品單價提升。

【同場加映】溫股知新：二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

期內，公司8吋綫在產能利用率110%，實現營收3.54億美元，產品單價實現小幅增長。該行認為功率、模擬類等強勁的下游需求，將繼續驅動8吋綫維持高產能利用率。投資者擔憂全球半導體周期下行，但考慮到晶圓代工作為後周期，尤其是成熟製程擴產少，將較大程度維持高景氣。全年來看，產綫仍將實現較高的毛利率水平。

【延伸閱讀】大行點睇：瑞銀看好大灣區金融業發展 推薦10隻受惠股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另一方面，公司12吋綫實現營收2.67億美元，按季增長1.8%，無錫12吋廠的產能利用率109.3%，繼續維持滿載。公司12吋單季度毛利率為19.6%，較上一季度的12%呈快速提升。該行認為，公司的盈利能力表現強勁，且有較大機會維持。展望全年，公司的產能釋放節奏良好，產品單價的提升及毛利率的改善會帶來整體盈利力的顯著改善。結合下游需求及公司擴產進度，東吳證券維持公司的「買入」評級。

【同場加映】青姐話：表面冇方向 資金露洋相

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛