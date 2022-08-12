美司法部尋求公開特朗普寓所搜查令 FBI搜核武文件

美國聯邦調查局（FBI）探員早前突然搜查美國前總統特朗普佛羅里達州海湖莊園的寓所，大批特朗普支持者不滿，甚至有人在網上留言恐嚇FBI執法人員。美國司法部長加蘭表示，已入稟法院尋求公開對特朗普寓所的搜查令，指當中涉及公眾利益。FBI探員據報當日曾在屋內尋找核武相關文件。

美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時 【下一頁】

加蘭（Merrick Garland）周四（11日）表示，美國司法部已入稟佛羅里達州聯邦法院，尋求公開本周FBI對特朗普（Donald Trump）寓所的搜查令。加蘭表示他親自批出是次搜查令，行動涉及龐大公眾利益，強調決定絕非輕率。

加蘭表示，特朗普本人亦已公開承認FBI探員搜查事實，法院批准披露有關信息不會損害法院職能。加蘭亦反駁美國共和黨人指行動出於政治動機，強調當FBI探員受到不公平的攻擊時，自己絕不袖手旁觀。

美FBI突搜佛州海湖莊園 特朗普批不合理 【下一頁】

《華盛頓郵報》周四引述FBI調查消息人士報道，探員在特朗普寓所其中一個搜查目標，是核武相關文件。但目前尚未清楚是否找到相關文件。報道引述信息專家指，搜查行動反映當局憂慮對儲存在莊園的機密文件或落入危險分子之手。司法部及特朗普代表都未有回應報道。

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責任編輯：李俊儀