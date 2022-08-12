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聯儲局四度加息後的啟示

股市 12:00 2022/08/12

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美國聯儲局在7月27日宣布再度加息0.75厘，是今年第四次的加息行動。這次加息是一個重要的里程碑，此舉使聯邦基金利率處於聯儲局對中性利率的預測範圍內，亦意味此後的任何加息都會被視為限制經濟增長。

不少聯儲局官員已明確表示，有必要將利率調高至中性以上，從而抑制通脹，這也是我們預期當局將在年底前繼續加息的原因之一。然而，目前聯儲局將日後加息的門檻設於甚高水平，我們預期未來加息的幅度將會較小。展望未來，投資者面對的關鍵問題是，聯儲局改變加息幅度的可能性有多大，即由75基點減至50或25基點；以及在避免重創經濟的情況下，聯儲局加息空間還有多大？

我們預期聯儲局將在9月份加息50基點，在11月加息25基點，在12月最後一次加息25基點，並結束加息周期；然而，我們的預測存在風險，隨着聯儲局逐步調高利率至中性利率之上，加息次數將會減少，幅度也會收窄。

回顧歷史，聯儲局難以把利率上調至遠高於中性利率的水平，而且不得不迅速逆轉利率走向。根據過去調整息率數據，最後一次加息相隔第一次減息的中位數時間為七個月。鑑於我們可能在2022年底和2023年初陷入高度衰退的經濟環境，市場正反映減息周期將於2023年展開，並持續至2025年，這個觀點不無道理。我們亦預計聯儲局將在明年開始減息，但要待至明年中才會展開，因為我們認為，儘管通脹放緩，但仍將居高不下，使聯儲局無法在年中前改變立場。此外，我們也預料減息幅度將超過市場目前的預期。

總括而言，我們認為，聯儲局將保持強硬立場，即使整體通脹輕微回落，但通脹仍處於令人不安的高水平，估計局方將繼續加息至今年底。儘管如此，2023年的情況將變得更加複雜，經濟增長和通脹水平可能在明年大幅放緩；屆時，我們才會預期聯儲局展開寬鬆周期。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

 

 

撰文 : Frances Donald 宏利投資管理環球首席經濟師兼環球宏觀經濟策略部主管

欄名 : 基金卓見

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