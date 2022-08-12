  • 25°C
香港時間 : 2022812日 (五) 11:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美漢持槍企圖闖FBI大樓遭擊斃 去年國會暴亂曾在場

環球社會熱點 11:08 2022/08/12

分享：

分享：

美國一名男子周四（11日）持槍企圖闖入聯邦調查局（FBI）位於俄亥俄州的一棟大樓。持槍男子一度與警方對峙，最終遭開槍擊斃。警方其後證實，去年前總統特朗普支持者衝擊國會山莊時，這名男子曾在場。

孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片） 【下一頁】

事發於周四早上9點15分，男子持槍欲闖入俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）FBI辦公室的訪客篩查區，失敗後開車逃離現場。

一名警員約20分鐘後，在71號州際公路沿線的一個北行休息站發現疑犯車輛。疑犯在追捕過程中一度向警員開槍，其後更停車與警員駁火。

雙方談判失敗後，警方試圖拘捕疑犯，但疑犯試圖反抗被擊斃。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述聯邦執法部門消息人士指，疑犯當時手持釘槍和AR-15步槍，證實疑犯身份為42歲男子希費爾（Ricky Shiffer）。

拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭 【下一頁】

CNN指特朗普（Donald Trump）成立的社交平台TRUTH SOCIAL，有一個與希費爾同名的帳戶發文提到他試圖襲擊FBI辦公室。

當局尚未確認該帳戶屬於希費爾，不過CNN引述一名執法人員指帳戶上的一張照片與希費爾的身份證照片脗合。

美國全國廣播公司（NBC）引述官員指，希費爾在去年1月6日國會暴亂期間曾現身國會山莊，不過他沒有被控與衝擊國會山莊相關的罪名。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
2022/08/11
加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時
2022/08/10
美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時
不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬
2022/08/10
不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬
《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影
2022/08/09
《閃電俠》涉入屋盜竊重罪再惹官非 華納兄弟堅拒腰斬電影
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）
2022/08/08
紐約4蒙面賊光天化日打劫 45秒搶逾1600萬珠寶（有片）

你可能感興趣

加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
08:05 2022/08/11
加州華裔女醫生被指毒害丈夫 鏡頭揭沖飲品加通渠水
美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時
12:17 2022/08/10
美FBI曾搜梅拉妮婭衣櫃 曾逗留特朗普辦公室數小時
不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬
09:05 2022/08/10
不法分子用TikTok宣傳「夏季優惠」 偷渡英國僅需1.4萬
罪案 請願示威 FBI 美國 俄亥俄 TRUTH Social

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
梅鐸與超模妻正式離婚 女方兩日前曾入稟求取消
梅鐸與超模妻正式離婚 女方兩日前曾入稟求取消
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
英國能源價格高企 中餐館單季交近10萬煤氣費
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月12日 時間11:00）
碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」
碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
拜登一家出發渡假 兩歲孫仔登機搶風頭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款