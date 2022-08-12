美漢持槍企圖闖FBI大樓遭擊斃 去年國會暴亂曾在場

美國一名男子周四（11日）持槍企圖闖入聯邦調查局（FBI）位於俄亥俄州的一棟大樓。持槍男子一度與警方對峙，最終遭開槍擊斃。警方其後證實，去年前總統特朗普支持者衝擊國會山莊時，這名男子曾在場。

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事發於周四早上9點15分，男子持槍欲闖入俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）FBI辦公室的訪客篩查區，失敗後開車逃離現場。

一名警員約20分鐘後，在71號州際公路沿線的一個北行休息站發現疑犯車輛。疑犯在追捕過程中一度向警員開槍，其後更停車與警員駁火。

雙方談判失敗後，警方試圖拘捕疑犯，但疑犯試圖反抗被擊斃。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述聯邦執法部門消息人士指，疑犯當時手持釘槍和AR-15步槍，證實疑犯身份為42歲男子希費爾（Ricky Shiffer）。

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CNN指特朗普（Donald Trump）成立的社交平台TRUTH SOCIAL，有一個與希費爾同名的帳戶發文提到他試圖襲擊FBI辦公室。

當局尚未確認該帳戶屬於希費爾，不過CNN引述一名執法人員指帳戶上的一張照片與希費爾的身份證照片脗合。

美國全國廣播公司（NBC）引述官員指，希費爾在去年1月6日國會暴亂期間曾現身國會山莊，不過他沒有被控與衝擊國會山莊相關的罪名。

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責任編輯：鄭錦玲