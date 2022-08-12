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【異動｜內房】龍湖反彈一日後再捱沽8%　二線內房跌近3%

股市 09:51 2022/08/12

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【異動｜內房】內房股「跌跌不休」　龍湖反彈一日後再捱沽8%

內房股依然偏弱，龍湖 （00960） 反彈一日後便再度捱沽，一度跌9.6%，低見19.98元，現跌8.8%，報20.15元。另外，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌2%至3.4%。

另外，二線內房亦見跌勢，旭輝 （00884） 、新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 等下跌3至4%。

日前，龍湖表明公司並無商票逾期，自去年起完全不開商票，目前商票餘額為7億元人民幣，會在下半年至年底前逐步兌付到位。同時，已還清現在至年底的剛性債務，當中包括開發貸款，下半年可能還會主動償還清明年到期的銀團債務及其他債務，並具充足可動用現金儲備。龍湖主席吳亞軍表示公司「根本沒出甚麼狀況」，又直言，由於現在處於靜默期，否則股東可能已出手增持。

相關文章：

【內房危機】龍湖反彈半成　公司指無商票逾期、已還清年底前的剛性債務　具充足可動用現金儲備（第二版）

【內房危機】九倉吳天海：部分城市有轉趨穩定跡象惟整體市況未回穩　關注內房市場會否出現根本性變化

【分析│內房危機】瑞銀狠劈多家內房股評級及目標價　關注四大內房開發商現金流消耗速度（附最新目標價）

編輯：姚卓然

國企內房股 民企內房股 龍湖集團（00960） 港股 碧桂園（02007）

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【芯片大戰】中芯國際走低逾2%　次季少賺25%　料芯片調整周期持續到明年上半年

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