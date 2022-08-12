【內房危機】龍湖跌幅收窄至3%　將發行2億新股予主要股東以替代現金股息、以表支持業務和信心

▲ 【異動｜內房】內房股「跌跌不休」 龍湖反彈一日後再捱沽8%

龍湖 （00960） 今早再度捱沽，一度跌9.6%，低見19.98元，半日跌幅收窄至3.4%，報21.35元。龍湖中午公布，公司控股股東Charm Talent International Limited及主要股東Junson Development International Limited以新股形式收取2021年度末期股息。

因此，約1.34億股新股及約6,629.4萬股新股將分別發行予Charm Talent International Limited 及Junson Development International Limited，涉及替代的總現金股息約37.15億元及18.42億元。控股股東和主要股東選擇收取新股增持股份，以代替收取現金分紅，表明他們對集團業務持續發展的支持和信心。

另外，碧桂園 （02007） 、中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌0.8%至2%。二線內房亦跌勢收窄，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 由今早跌近4%，至半日各下跌1%和1.6%，而新城 （01030） 和合景泰富 （01813） 更分別轉升0.8%及1.4%。

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編輯：姚卓然