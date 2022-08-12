【內房危機】龍湖由跌近一成倒升　大股東吳亞軍蔡奎以股代息、龍湖一舉多55億元現金

▲ 【異動｜內房】龍湖跌幅收窄至3% 主要股東以新股形式收取2021年度末期股息

龍湖 （00960） 今早再度捱沽，一度跌9.6%，低見19.98元，半日跌幅收窄至3.4%，報21.35元。龍湖中午公布，公司控股股東吳亞軍及主要股東蔡奎，並以新股形式收取2021年度末期股息。龍湖午後股價倒升，現升0.2%，暫報22.15元。

共發約2億新股 大股東變相增持

龍湖表示，因應兩大股東「以股代息」，吳亞軍旗下Charm Talent International Limited將獲1.34億股新股，蔡奎旗下Junson Development International將獲6,629.4萬股新股，替代總現金股息約37.15億元及18.42億元。

龍湖表示，控股股東和主要股東選擇收取新股增持股份，以代替收取現金分紅，表明他們對集團業務持續發展的支持和信心。

另外，碧桂園 （02007） 午後倒升2.5%，另外兩家國企內房藍籌潤地 （01109） 、中國海外發展 （00688） 。

二線內房亦跌勢收窄，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 由今早跌近4%至最新倒升，而新城 （01030） 、合景泰富 （01813） 轉升2.7%。

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編輯：姚卓然