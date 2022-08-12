中國金融業仍見股息優勢

目前，我們對中國銀行的基本投資論點是基於其穩定的股息率（6至7%）。參考過去數年，中國銀行經歷了疫情帶來的經濟挑戰，仍維持穩定派發股息。對官方而言，銀行業仍然是一個具有策略意義的行業。然而，估計近期部份購房者拒絕償還房貸的問題，應不至於對中國整體經濟成長和銀行業造成長期性風險。雖然截至2021年底已停工的項目估計達4660億元人民幣（約700億美元），但這只佔中國GDP的0.4%，推測相關風險是可控的。這些項目已經達到了一定的施工進度，我們認為對於發展商和相關單位來說，要恢復施工以實現全額項目並吸引買家繼續償還貸款，在商業上大多是可行的。

由於房地產行業對當地經濟的重要性以及對信心的影響，相信中國官方將提出解決方案來化解僵局。然而解決方案可能包括地方或省級政府發行專項債券、銀行對特定專項展延貸款、監管機構與債權銀行合作重組未償還的發展商貸款，以及當地主管機關和同業接手完成這些項目等等。其實僵局最終可能得以解決尤其重要，因爲鑒於涉及到廣泛的利益相關者， 包括地方政府機構、商業銀行、承包商、建築公司、材料供應商、發展商及其僱員以及買家。

盡管如此，我們仍相信這些買家最終將恢復還款，以免影響自2014 年開始實施的國內個人信用評級。但從銀行業的角度來看，過去5至6年的逾放比率一直保持在1.7%，隨著銀行採取審慎措施維持資產品質，逾放比率可能會保持在可控範圍內。以四家最大的銀行為例，截至3月底，已預留250%的貸款損失準備金，總金額達2.8兆人民幣。這將對銀行保持穩定的資產負債表品質和緩衝經濟波動的影響發揮關鍵作用。

中國金融類股中，我們仍然看好國有大型銀行，因為這些大型銀行的資產負債表具有較高的貸款損失準備、逾放比率低於行業平均和資本額較大。大型銀行的活期儲蓄帳戶（CASA）存款額較高，資金成本也相對較低，放貸對象較為分散，且房地產抵押貸款比重較低。中國大型國有銀行的股息率通常為稅後淨利的30%，而在過去的數個週期中證明這是可持續的。根據目前股價，四大國有銀行平均股息率為約8%至9%，這樣的股息率水平具備投資吸引力。

責任編輯︰梁浩碩