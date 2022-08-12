【美企業績】Rivian次季虧損擴大至17億美元　惟料今年虧損繼續擴大、盤後跌逾2%

▲ 【美企業績】Rivian次季虧損擴大至17億美元 惟料今年虧損繼續擴大

美國電動車企業Rivian第二季表現符合市場預期，收入3.64億元，優於預期的3.375億元，每股經調整虧損1.62元，市場預期虧損1.63元，惟虧損擴大兩倍至17億美元，去年同期為虧損5.8億美元。

Rivian股價盤後跌2.4%，報38.95美元。

Rivian表示，公司的巨額虧損主要是由於公司加速汽車生產，以及供應鏈瓶頸造成的。而供應鏈瓶頸依然在限制汽車生產，但預計三季度會有所緩解。

第二季，Rivian交付了4467輛車。公司指，第二季的生產和交付都在預期之內 。截至6月30日，其R1系列卡車和SUV的淨預訂量在北美約為9.8萬輛。

公司維持年度產量2.5萬輛預測不變，但估計全年度未計及利息、稅項、折舊及攤銷前虧損為54.5億元，高於原先估計的47.5億元虧蝕，並最新估計今年資本開支為20億元，低於原先估計的26億元。

另外，公司現金及等價物餘額為155億美元，低於上季的170億美元。公司表示，有信心現金足以維持其運營所需，並直至推出的R2小型產品平台，而其新工廠在2025年在佐治亞州興建。

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編輯：姚卓然