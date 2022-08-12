▲ 【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？ 市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港

美國證交會（SEC）要求基金披露季度美股持倉股數，但近期多家基金披露第二季持倉時，大手減持阿里巴巴（美：BABA）、京東（美：JD）等中概股。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）最新披露，上季度清倉阿里巴巴、京東、網易（美：NTES）、嗶哩嗶哩（美：BILI），當中橋水上季減持748萬股阿里巴巴ADR，以季內均價約100美元計，相關阿里持股涉資約7.5億美元（約58億港元）。

市場消息指，橋水申報持倉大減，主要由於公司從持有中概股ADR，轉為持有香港第二上市的持股。換言之，基金僅轉換持股場地，而非完全清倉相關ADR。

事實上，全球最大基金公司貝萊德早於去年第二季已大舉將阿里巴巴ADR持倉，搬貨至香港。

另外，本周阿里巴巴早期股東、英國投資管理公司Baillie Gifford最新披露也顯示，公司多項中概股ADR倉位「清零」，公司回應本報查詢時亦指，旗下新興市場團隊優先選擇持有香港上市股份多於ADR，主要因應中國企業海外上市監管持續轉變，並且在過去數年都有從ADR轉倉至香港。

橋水近兩年大手增持阿里巴巴ADR

橋水創辦人達利奧近年看好中國投資機會，在上季清倉阿里巴巴前，旗下橋水近兩年不斷加倉阿里巴巴ADR，由2019年底的31.1萬股ADR，增至今年首季的748萬股ADR，相當於須申報持倉組合的3.28%。

阿里巴巴上月底宣布，向聯交所申請將香港「第二上市」地位轉為「主要上市」，當時公司指出，已有59.96%阿里巴巴股份存入香港中央結算系統（CCASS），反映公司香港流通量不斷增加。不過，若以日均成交計，阿里巴巴港股上半年每日只有7億美元成交，遠遠未及ADR的32億美元。

不過值得注意，橋水最新後季度申報中，亦大手減持新興市場ETF，包括iShare 旗下的EEM和領航旗下的VWO，或反映公司對新興市場看法轉變。

上季建倉多個美資科技股

建倉活動方面，橋水買入多隻美國科技股，當中建倉亞馬遜（美︰AMZN），並增持Google母企Alphabet（美︰GOOGL）及Meta（美︰META）。

橋水建倉包括馬拉松石油（美︰MRO）在內8間能源公司，另外增持好市多（Costco，美︰COST）、沃爾瑪（Walmart，美：WMT）以及塔吉特（Target，美︰TGT）美國三大零售商。

截至第二季度末，根據統計，橋水基金整體持倉規模為235.98億美元，按季跌4.87%，十大重倉股集中度為29.41%。

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責任編輯︰麥德銘、梁浩碩