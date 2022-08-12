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【業績】俄鋁上半年盈利倒退17%　公司：因被制裁致融資渠道減少、繼續評估當前形勢

股市 08:42 2022/08/12

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【業績】俄鋁上半年盈利倒退17%　公司：因被制裁致融資渠道減少、繼續評估當前形勢

俄鋁 （00486） 上半年營收按年升31.3%至71.5億美元，純利倒退16.7%至16.8億美元，經調整後淨利潤6.89億美元，按年增長1.5%。

集團表示，過去數月，宏觀經濟局勢持續緊張並對所有企業及行業帶來重大的經濟挑戰，亦對鋁市場帶來不穩定性及波動。集團發現自身已活在一個新的現實環境中，並必須迅速適應及不斷向前邁進。

俄鋁正在克服於上半年遇到的無數困難，其中一項最重要的是應對各種制裁的實施範圍所產生之混亂。而銀行亦會對集團進行更深入的合規審查，以及多間機構減少對源自俄羅斯的商品提供融資。商品市場、貨幣市場及利率的波動造成了巨大的不確定性。管理層正繼續評估當前形勢，並根據不同的情況及條件制定對未來的預測。

目前集團的運營、物流、供應鏈等方面的問題已得到解決，從而令集團能夠全面執行所有合同。

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編輯：姚卓然

港股 制裁 俄羅斯 俄鋁（00486）

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