【港股市況】恒生指數反覆回升　李寧、中移動績後揚　太古再升6%（不斷更新）

美股先升後回，港股高開75點後，早段曾轉跌，惟跌至近20000點暫見支持，其後再度回升，阿里巴巴 （09988） 、美團 （3690） 、小米 （01810） 分別升1%，中移動 （00941） 績後揚，油價升逾2%，中海油 （00883） 升2%。內房下跌，龍湖 （00960） 、雅居樂 （03383） 破底。

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即市走勢︰

【11：17】北大資源 （00618） 挫逾2成，破底低見0.168元，成交395萬元。北大資源達成復牌條件，股份昨日復牌。

【11：17】【新股IPO】檸萌影視9857掛牌第三日抽升近三成 首掛跌穿招股價

【11：03】造車新勢力造好，其中小鵬汽車 （09868） 升逾4%；蔚來 （09866） 升逾3%；理想汽車 （02015） 升近2%。

【11：00】中海油 （00883） 升幅擴大至近3%，高見10.06元。

【10：54】【新股IPO】上海兆維科技傳計劃明年來港上市 正尋求新一輪4億美元融資

【10：53】阿里巴巴 （09988） 、美團 （3690） 、小米 （01810） 分別升1%，恒指最新升約38點，報20120點；科指升0.3%，報4340點。

【10：50】半新股檸萌影視 （09857） 升幅擴大至逾2成，破頂高見32.8元。

【10：43】高盛上調太古 （00019） 目標價近2成，最新目標價為79元，並將評級由「中性」上調至「買入」，太古今早再升逾6%，高見53.8元。

【10：41】【異動】金朝陽復牌後彈逾一成 售希雲大廈物業獲利近6億

【10：37】恒指最新轉升4點，報20087點；科指升0.02%，報4327點。

【10：35】上市第三日的新股檸萌影視 （09857） 升逾12%，報30.1元，高招股價8%，早段高見30.75元創上市後新高。

【10：32】開市前短暫停牌的太陽城集團 （01383） 公布，以待根據香港公司收購及合併守則發出有關公司內幕消息的公告。凱升 （00102） 逆市升13%，高見0.226元。

【10：21】日前公布尋求於聯交所主板自願轉換為雙重主要上市的諾亞 （06686） ，股價今早逆市再升一成，破頂高見290.2元，成交302萬元。

【中概股】諾亞控股赴港第二上市未滿月 即部署轉換為港美雙重主要上市

【10：09】中移動 （00941） 、港鐵 （00066） 績後分別升逾1%。

【10：09】李寧 （02331） 績後造好，曾升近7%高見71.45元，最新升逾4%，報69.75元。

【10：07】國際油價升逾2%，中海油 （00883） 升近2%；中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【10：05】港股早段曾低見20011點，二萬關暫見支持，大市最新跌13點，報20069點；科指跌0.1%，報4321點。

【10：04】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升逾4%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：03】MI能源 （01555） 股價回吐一日後，今早逆市再升15%，高見0.139元。

【09：55】ATMXJ個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市升0.4%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 升0.1%；小米 （01810） 升0.3%；京東 （09618） 跌0.2%。

【09：54】高偉電子 （01415） 半年純利錄得約3139萬美元，按年升39.5%，不派中期息，股價績後跌逾3%，低見15.3元。

【業績｜手機零件股】高偉電子半年多賺4成 不派息

【09：53】【異動｜內房】龍湖反彈一日後再捱沽8% 二線內房跌近3%

【09：50】滙豐 （00005） 股價跌0.7%，低見52.1元。據報平保稱滙豐對分拆僅強調且明顯誇大其面臨的不利因素與挑戰。

【分拆滙豐】接近平保消息：HSBC滙豐明顯誇大分拆不利 沒提長期價值

【09：49】中芯國際 （00981） 績後跌逾2%，低見17.26元。中芯次季純利約5.14億美元，按年跌25.2%。

【芯片大戰】中芯國際次季少賺25% 料芯片調整周期持續到明年上半年

【09：47】金朝陽 （00878） 公布，以約32.09億元出售持有希雲大廈部分擁有權的公司股權及待售貸款予獨立第三方徐意，料收益約5.98億元，股價復牌後升逾11%，高見7元。

【09：40】裕元 （00551） 績後造好，逆市升逾7%高見11.5元。裕元中期純利升2.8%至1.75億美元，宣佈中期息0.4元，去年同期不派息。

【業績│製鞋股】裕元中期純利升2.8%至1.75億美元 中期息0.4港元

【09：39】天齊鋰業 （09696） 獲納入MSCI新興市場指數，股價升逾2%，高見87.65元。

【09：37】內房股跌幅擴大，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 最新跌2%；碧桂園 （02007） 跌3%；雅居樂 （03383） 跌2%破底低見2.3元；龍湖 （00960） 跌9%破底低見19.98元。

【09：35】港股開市後轉跌，恒指最新跌31點，報20051點；科指跌0.1%，報4318點。

【09：35】凱升 （00102） 升16%，高見0.208元。

【09：32】內房股下跌，其中龍湖 （00960） 早段跌6%，低見20.55元。中海外 （00688） 跌0.9%；潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 跌逾1%。

【09：30】中生製藥 （01177） 發盈警，料中期純利按年減少最多約78%，至約18.71億元人民幣，中生製藥逆市跌逾3%，早段低見4.28元。

【09：29】港鐵 （00066） 中期多賺77%，增派息至0.42元，股價績後高開0.8%。

【業績】港鐵中期盈利升77%至47億元 派息大增至0.42元、股息率近3.5厘

【港鐵業績】港鐵中期業績靠物業發展收入翻身 鄧智輝：現有5個項目計劃推售、涉4500個單位

【業績】港鐵：本地鐵路客流量已回復第五波疫情前水平 票價檢討會聆聽持分者意見

【09：27】李寧 （02331） 績後造好，高開近3%。

【09：22】恒生指數開報20158點，升75點。恒生科技指數升0.7%，報4357點。中移動 （00941） 績後升2%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 升逾2%。

【業績｜高息電訊股】中移動楊杰：未有明確分拆業務目標、明年派息比率達7成 半年多賺19% 中期息增派35%至2.2港元、周息率8.9厘

【小米1810】小米雷軍：自動駕駛首期研發投入33億人幣 年底團隊擴至600人 冀2024年進入行業第一陣營

【09：16】【中概股】橋水清倉阿里巴巴、京東等多隻中概股 買入美國科技股

【09：13】期指開報20030點，升3點。

【08：52】太陽城集團 （01373） 開市前公布短暫停牌。

【08：52】金朝陽集團 （00878） 今早復牌。

【08：42】【業績】俄鋁上半年盈利倒退17% 公司：因被制裁致融資渠道減少、繼續評估當前形勢

【08：34】恒指黑期升約32點，報20107點；道指期貨升33點，報33337點。

【08：20】【新股IPO】中國中免據指再削集資額至170億元 市場原傳今日招股

【08：07】【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果 天齊鋰業獲納入新興市場指數 香港指數無變動

【07：51】【新股IPO】匯德收購07841將於下周一上市 獲輕微超額認購、79名專業投資者入股

【07：46】【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6% 不派中期息

【07：45】港股ADR收報20070點，跌11點。滙豐 （00005） ADR折合報52.55元，較港收市價高0.05元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報306.12元，較港收市價高2.52元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.01元，較港收市價高1.26元或1.4%。

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【07：30】美國7月PPI數據低過市場預期，逾2年來首次按月錄得負值，反映通脹壓力有望紓緩 ； 美國上周首次申領失業救濟金人數為26.2萬，連續7周上升，但低於預期26.5萬，顯示勞動力市場未有顯著轉弱。數據公布後，道指曾最多升342點，其後升勢放緩，科技股高位回吐，納指先升後跌。道指收市升27點，報33336點；標指跌2點，報4207點；納指跌74點或0.58%，報12779點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩