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【港股市況】恒指黑期升約32點　道指期貨升33點（不斷更新）

股市 08:52 2022/08/12

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港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約11點，恒指料開報20070點h。滙豐 （00005） ADR折合報52.55元，較港收市價高0.05元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報306.12元，較港收市價高2.52元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.01元，較港收市價高1.26元或1.4%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰ 【下一頁】

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即市走勢︰

【08：52】太陽城集團 （01373） 開市前公布短暫停牌。

【08：52】金朝陽集團 （00878） 今早復牌。

【08：42】【業績】俄鋁上半年盈利倒退17%　公司：因被制裁致融資渠道減少、繼續評估當前形勢

【08：34】恒指黑期升約32點，報20107點；道指期貨升33點，報33337點。

【08：20】【新股IPO】中國中免據指再削集資額至170億元　市場原傳今日招股

【08：07】【MSCI季檢】MSCI公布季檢結果　天齊鋰業獲納入新興市場指數 香港指數無變動

【07：51】【新股IPO】匯德收購07841將於下周一上市　獲輕微超額認購、79名專業投資者入股　

【07：46】【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息

【07：45】港股ADR收報20070點，跌11點。滙豐 （00005） ADR折合報52.55元，較港收市價高0.05元或近0.1%。騰訊 （00700） ADR折合報306.12元，較港收市價高2.52元或0.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報93.01元，較港收市價高1.26元或1.4%。

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【07：30】美國7月PPI數據低過市場預期，逾2年來首次按月錄得負值，反映通脹壓力有望紓緩 ； 美國上周首次申領失業救濟金人數為26.2萬，連續7周上升，但低於預期26.5萬，顯示勞動力市場未有顯著轉弱。數據公布後，道指曾最多升342點，其後升勢放緩，科技股高位回吐，納指先升後跌。道指收市升27點，報33336點；標指跌2點，報4207點；納指跌74點或0.58%，報12779點。

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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港股黑期靠穩 留意包括中移動（00941）等幾隻高息股公布派息後的股價表現

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【業績】俄鋁上半年盈利倒退17%　公司：因被制裁致融資渠道減少、繼續評估當前形勢
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