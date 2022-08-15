【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元

中國中免（新上市編號︰01880，滬︰601888）周一（8月15日）起招股，全球發售接近1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5元，集資額介乎149.5億至170.1億元，若最終成功上市，中國中免將是今年為止本港最大集資規模的IPO。中國中免一手100股，入場費16716.8元。

中國中免將在8月18日截止招股，預計將在8月25日掛牌。公司A股上周五收報195.66元人民幣，跌2.8%。若以收市價計算，招股價將折讓27.3%至36.9%。此外，據消息指，中國中免國際配售部分已獲足額認購。

中國中免是次IPO合共引入9名基石投資者，包括中國國有企業混合所有制改革基金、瀘州老窖、中遠海運（香港）有限公司，聯席保薦人為中金公司和瑞銀。

中國中免表示，因中國在今年3至5月期間疫情較早前更為嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。

去年，集團是中國持有免稅經營牌照的九組實體集團之一、持有免稅經營牌照在全國經營免稅口岸店的五組實體集團之一，並為持有經營牌照在中國經營所有種類免稅店的唯一集團。集團經營193間店舖，包括在中國28個省、直轄市和自治區的100個城市經營的184間店舖，以及9家境外免稅店，包括7家在香港、澳門和柬埔寨經營及2家郵輪免稅店。

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編輯：姚卓然