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【新股IPO】中國中免1880下周一招股　入場費為16716.8元

新股IPO 18:18 2022/08/12

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中國中免1880下周一招股　入場費為16716.8元

中國中免（新上市編號︰01880，滬︰601888）將在下周一（8月15日）起招股，全球發售接近1.03億股，每股定價介乎143.5至165.5元，集資額介乎149.5億至170.1億元，若最終成功上市，中國中免將是今年為止本港最大集資規模的IPO。中國中免一手100股，入場費16716.8元。

中國中免將在8月18日截止招股，預計將在8月25日掛牌。公司A股今日收報195.66元人民幣，跌2.8%。若以收市價計算，招股價將折讓27.3%至36.9%。

據外電報道指，並包括中國國有企業混合所有制改革基金在內的9家基石投資者，聯席保薦人為中金公司和瑞銀。

此外，中國中免國際配售部分昨日已經建簿，據消息指，該部分已獲足額認購。

據中國中免聆訊後資料集的最新資料顯示，中國中免表示，因中國在今年3至5月期間疫情較早前更為嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。

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編輯：姚卓然

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