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【新股IPO】中國中免據指再削集資額至170億元　並國際配售部分已獲足額認購（第二版）

新股IPO 11:22 2022/08/12

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【新股IPO】中國中免據指再削集資額至170億元　市場原傳今日招股

據《路透》及《彭博》獲得內地免稅巨頭中國中免交易條款報道，中國中免（滬：601888）來港上市集資額擬再度削減至21.6億美元（約169.6億港元）。若成事，中國中免仍將成為今年來本港最大型IPO。

文件顯示，中國中免計劃發售約1.028億股H股，每股發售價介乎143.5至165.5元之間，較A股折讓約29.3%至38.7%，並包括中國國有企業混合所有制改革基金在內的9家基石投資者。

消息亦指，中國中免國際配售部分已獲足額認購。公司預計8月25日上市，聯席保薦人為中金公司和瑞銀。

早前路透引述知情人士報道，中國中免計劃重啟來港上市計劃，原擬於周五（12日）招股，集資額再度削減，最多集資27.4億美元（約214億港元）。

據中國中免聆訊後資料集的最新資料顯示，中國中免表示，因中國在今年3至5月期間疫情較早前更為嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。

（第二版加入已獲足額認購消息）

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編輯：姚卓然

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