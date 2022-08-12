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【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息、現升3%（第二版）

股市 13:08 2022/08/12

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【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息

李寧 （02331） 公布中期業績。截至6月30日止，李寧半年權益持有人應佔淨溢利按年升11.6%至21.89億元人民幣，淨利率由19.2%下降至17.6%，每股本收益83.77分人民幣，不派中期息。

李寧最新升3%，報70元。

集團指出，7月至8月期間人流正處恢復趨勢，8月表現較7月更好，折扣率亦有改善趨勢，但整體客流仍未恢復疫情前水平。集團將以審慎樂觀態度，針對應對疫情作風險最少化管控；並指疫情持續3年來，一直審慎及充分應對，在客流大幅下跌下，仍錄成交率及連帶率提升，集團維持年初盈利指引。

因調整戰略維持庫存健康 毛利率下跌5.9%

期內，收入按年升21.7%至124.09億元人民幣，按產品種類劃分，鞋類收入增長47.1%，服裝收入倒退3.1%，器材及配件升37.4%。毛利62億元人民幣，增長8.8%，毛利率下降5.9個百分點至50%，較預期低3個百分點，管理層指出毛利率下降乃受外部疫情環境影響，作戰略調整以保持庫存健康穩定，因此收入及經營利潤完成預期，庫銷比只有3.6%，1年以上庫存佔比為低單位數。

整體零售流水錄得高單位數增長，新品線下零售流水錄得10%至20%中段增長，渠道庫存錄得40%至50%中段增長。實現經營現金淨流入15.83億元人民幣，現金循環週期為21天，按年增加8天。

截至6月30日，李寧牌（包含李寧核心品牌及李寧YOUNG）常規店、旗艦店、中國李寧時尚店、工廠店、多品牌集合店的銷售點數量為7112家，較去年底淨減25個，按年增5.4%；經銷商54家（包括中國李寧時尚店渠道）淨減11家。

集團在上半年在各地推動旗艦店及標竿店等高效店落地。集團指出開「大店好店」並非今年採取策略，亦沒有對店鋪數增加「固執執拗」觀念，目標是做到「高流水及盈利」。集團維持加大高層級市場的渠道建設方向，旨在通過旗艦店讓消費者了解李寧是「源自中國，具時尚型，為國際一流的專業運動品牌」，加深與消費者溝通。高效店方面，集團自去年推出千萬店目標，其中有一所只有500平方米的分店，亦能做到全年過千萬零售銷售。

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責任編輯︰梁浩碩

註：第二版加入記者會內容

港股 體育用品股 李寧（02331）

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