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【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息

股市 07:46 2022/08/12

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【業績│體育用品股】李寧中期按年多賺11.6%　不派中期息

李寧 （02331） 公布中期業績。截至6月30日止，李寧半年權益持有人應佔淨溢利按年升11.6%至21.89億元人民幣，淨利率由19.2%下降至17.6%，每股本收益83.77分人民幣，不派中期息。

期內，收入按年升21.7%至124.09億元人民幣，按產品種類劃分，鞋類收入增長47.1%，服裝收入倒退3.1%，器材及配件升37.4%。毛利62億元人民幣，增長8.8%，毛利率下降5.9個百分點至50%。

整體零售流水錄得高單位數增長，新品線下零售流水錄得10%至20%中段增長，渠道庫存錄得40%至50%中段增長。實現經營現金淨流入15.83億元人民幣，現金循環週期為21天，按年增加8天。

截至6月30日，李寧牌（包含李寧核心品牌及李寧YOUNG）常規店、旗艦店、中國李寧時尚店、工廠店、多品牌集合店的銷售點數量為7112家，較去年底淨減25個；經銷商54家（包括中國李寧時尚店渠道）淨減11家。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 體育用品股 李寧（02331）

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