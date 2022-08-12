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【ET開市直擊】捕捉業績期潛力股 中移動績後操作攻略速睇（附Time code）

股市 12:30 2022/08/12

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港股業績期展開近半個月，大市走上落格局低成交，業績期想捕捉潛力股點揀點部署？等績後部署績優股，抑或績前偷步買入博業績？中移動 （00941） 上日收市後公布中期業績，業績勝預期，派中期息每股2.2港元，按年大增3成半，派息比率略遜市場預期，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市選股。

Time Code
01：05 - 美股焦點及上日表現
01：50 - 美股及外圍市況+港股ADR表現  
03：27 - 亞太股市早段市況速報
04：11 - 美國PPI按年升幅放緩至7月份9.8%  能源價格急回通脹稍降  
06：45 - 距離9月加息仍有變數   炒0.5厘加幅美股仍有條件反彈
08：01 - 納指升穿5-6月份平台位已反彈兩成    科技股點部署？
10：08 - CPI通脹8厘以上仍算高   債息走勢溫和科技股沽壓不大
10：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：35 - 恒指回升至10天線仍未企穩  RSI未重回50、成交少難明顯反彈
13：42 - 外圍不明朗因素多  內地爛尾樓、港股業績期未完短線只宜博反彈
15：00 - 恒指待修復20天線20300-20400點  19178點為支持位
17：01 - 中移動 （00941） 業績解讀：派息比率5成8市場受落 
18：34 - 中移動 （00941） 純利增長強   預期全年增長有增速
20：15 - 中移動 （00941） 冇貨有貨買賣略策
21：46 - 太古股公司A （00019） 、創科實業 （00669） 續佳   炒業績要留意乜？
25：39 - 港鐵 （00066） 派息有驚喜   業務平穩可拉上補下
29：05 - 港股開市早段市況速報
29：55 - 消息股速報：中移動 （00941） 、港鐵 （00066） 、香港電訊 （06823） 、李寧 （02331）
31：25 - ET個股推介：太古股公司A （00019） 增派息擬回購可收集
35：45 - 港股開市早段市況速報
36：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 想坐貨5-7年咩位可買入？
38：42 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 短炒點睇？
40：23 - 觀眾問股：友邦 （01299） 85元有貨守定沽？
42：22 - 觀眾問股：想20萬資金買收息股製造被動收入   10萬元現價買中移動 （00941） 好嗎？
44：30 - 觀眾問股：買中移動 （00941） 比銀債好？   香港電訊－SS （06823） 已失去收息股首選光環？
47：35 - 觀眾問股：美團 （03690） 短炒咩價位入？
48：35 - 觀眾問股：小米 （01810） 14.75元持貨後市點操作？
50：10 - 觀眾問股：快手 （01024） 85元有貨點睇？
51；20 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 公布業績前可買入？
52；42 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 點操作？
54：01 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 是否破位可跟進？
55：00 - 觀眾問股：安踏 （02020） 83元買入上望幾多？
56：38 - 觀眾問股：港燈 （02638） 7.5元買入可持有收息？
57：45 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 41元想加注長線收息點睇？
58：45 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 、中銀香港 （02388） 未有貨想中線持有收息點揀？
01：00：10 - 港股開市早段市況速報
01：00：28 - 財經日誌提提你

*亂世投資攻略    重溫《ET財智Talk》鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉*

*美國CPI出爐大市點走？重溫《開市追揸沽》*

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責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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