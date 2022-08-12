【ET開市直擊】捕捉業績期潛力股 中移動績後操作攻略速睇（附Time code）

港股業績期展開近半個月，大市走上落格局低成交，業績期想捕捉潛力股點揀點部署？等績後部署績優股，抑或績前偷步買入博業績？中移動 （00941） 上日收市後公布中期業績，業績勝預期，派中期息每股2.2港元，按年大增3成半，派息比率略遜市場預期，中移動績後怎部署？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你評市選股。

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01：05 - 美股焦點及上日表現

01：50 - 美股及外圍市況+港股ADR表現

03：27 - 亞太股市早段市況速報

04：11 - 美國PPI按年升幅放緩至7月份9.8% 能源價格急回通脹稍降

06：45 - 距離9月加息仍有變數 炒0.5厘加幅美股仍有條件反彈

08：01 - 納指升穿5-6月份平台位已反彈兩成 科技股點部署？

10：08 - CPI通脹8厘以上仍算高 債息走勢溫和科技股沽壓不大

10：51 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：35 - 恒指回升至10天線仍未企穩 RSI未重回50、成交少難明顯反彈

13：42 - 外圍不明朗因素多 內地爛尾樓、港股業績期未完短線只宜博反彈

15：00 - 恒指待修復20天線20300-20400點 19178點為支持位

17：01 - 中移動 （00941） 業績解讀：派息比率5成8市場受落

18：34 - 中移動 （00941） 純利增長強 預期全年增長有增速

20：15 - 中移動 （00941） 冇貨有貨買賣略策

21：46 - 太古股公司A （00019） 、創科實業 （00669） 續佳 炒業績要留意乜？

25：39 - 港鐵 （00066） 派息有驚喜 業務平穩可拉上補下

29：05 - 港股開市早段市況速報

29：55 - 消息股速報：中移動 （00941） 、港鐵 （00066） 、香港電訊 （06823） 、李寧 （02331）

31：25 - ET個股推介：太古股公司A （00019） 增派息擬回購可收集

35：45 - 港股開市早段市況速報

36：20 - 觀眾問股：中移動 （00941） 想坐貨5-7年咩位可買入？

38：42 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 短炒點睇？

40：23 - 觀眾問股：友邦 （01299） 85元有貨守定沽？

42：22 - 觀眾問股：想20萬資金買收息股製造被動收入 10萬元現價買中移動 （00941） 好嗎？

44：30 - 觀眾問股：買中移動 （00941） 比銀債好？ 香港電訊－SS （06823） 已失去收息股首選光環？

47：35 - 觀眾問股：美團 （03690） 短炒咩價位入？

48：35 - 觀眾問股：小米 （01810） 14.75元持貨後市點操作？

50：10 - 觀眾問股：快手 （01024） 85元有貨點睇？

51；20 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 公布業績前可買入？

52；42 - 觀眾問股：創科實業 （00669） 點操作？

54：01 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 是否破位可跟進？

55：00 - 觀眾問股：安踏 （02020） 83元買入上望幾多？

56：38 - 觀眾問股：港燈 （02638） 7.5元買入可持有收息？

57：45 - 觀眾問股：港鐵 （00066） 41元想加注長線收息點睇？

58：45 - 觀眾問股：中國銀行 （03988） 、中銀香港 （02388） 未有貨想中線持有收息點揀？

01：00：10 - 港股開市早段市況速報

01：00：28 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄