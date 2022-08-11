▲ 【小米1810】小米雷軍：自動駕駛首期研發投入33億人幣 年底團隊擴至600人 冀2024年進入行業第一陣營（圖片來源：小米新聞稿）

小米集團 （01810） 舉行小米秋季發佈會，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在發佈會上首次披露小米自動駕駛技術的最新進展。

雷軍稱，截至目前，小米在自動駕駛領域首期投入33億元（人民幣，下同）研發費用，組建了超500人規模的研發團隊，同時通過全資並購以及對上下游企業的產業投資等方式，穩步推進在自動駕駛領域的中長期產業佈局。他預期到今年年底，團隊整體規模預計將突破600人。

小米公佈自動駕駛技術路面測試的實拍影長，雷軍表示，小米自動駕駛技術採用全線自研的技術佈局策略，項目已取得超預期進展。

小米自動駕駛技術第一期140輛測試車

據了解，小米覆蓋感知預測、高精定位、決策規劃等自動駕駛核心技術領域，自建全自研數據閉環系統，高效驅動核心算法及產品功能。雷軍表示，小米自動駕駛技術第一期規劃140輛測試車，將陸續在全國進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。

除了自動駕駛技術的首次亮相，小米宣布推出首款全尺寸人形仿生機器人CyberOne，可感知人類情緒，視覺敏銳、可對真實世界三維虛擬重建，可實現雙足運動姿態平衡，四肢動力峰值扭矩300Nm。

自動駕駛技術應用到仿生機器人CyberOne

雷軍表示，小米科技生態的技術融合體系已經非常完整，並且將持續進化。他續稱，CyberDog視覺系統成就小米手機的「萬物追焦」功能，小米自動駕駛進展非常快，得益於2017年創辦的小米人工智能實驗室，而自動駕駛部門的很多技術，也應用在CyberOne上，構成仿生機器人的大腦能力。

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責任編輯：李哲毅