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【美國經濟】景順指CPI回落只因暫時性因素　宏利預計明年中開始減息

股市 22:44 2022/08/11

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美國周三CPI按年升8.5%，較預期8.7%為低，消息引起投資者對通脹壓力持樂觀態度，美股上升，美滙下挫，市場對CPI各有解讀，並以此作為對9月聯儲局議息會議的前瞻性啟示。

料美國經濟進一步放緩

景順認為聯儲局不會依據單月數據判斷通脹趨勢放緩。7月CPI走弱源於許多暫時性因素，但CPI回落是正確趨勢，將會降低市場對9月份加息1厘的呼聲。

該行指能源價格下跌某程度上抵銷了再次上漲的食品價格，由於勞工短缺及限制，會推動工資及服務成本上漲，而且租金及一般服務維持強勁，預料美國經濟會進一步放緩。此外，景順指CPI低過預期有助抑制債券收益率上升，可能提振投資者對環球固定收益市場的信心。在未來數月出現更具決定性的通脹及就業數據之前，美股可能窄幅震盪。

住房及勞動力短缺短期難解決

宏利投資管理指即使整體通脹輕微回落，但仍處於令人不安的高水平，聯儲局將保持強硬立場，估計局方將繼續加息至年底。而且，該行根據過去調整息率數據，最後一次加息相隔第一次減息的中位數時間為七個月。

宏利預期聯儲局今年加息完結後，要到明年中才會開始減息，又預料減息幅度將超過市場目前預期。然而，官方整體通脹（即CPI和個人消費開支）在年底前或繼續處於令人不安的高水平，令聯儲局靈活結束加息的空間不多。

傑富瑞分析指，隨著大宗商品價格回落、供應鏈壓力消退和重新開放活動降溫，CPI出現了下行趨勢，9月份加息0.75厘的可能性已經降低，該行維持9月加0.5厘的預測，但認為住房和勞動力短缺會成為通脹持續組成部分，而且不會很快得到解決，兩股力量會令核心 CPI 下限在 4% 左右。

相關文章：

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編輯：葉志偉


 

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