▲ 【GEM上市】易還財務擬2供1集資1442萬 被「蟲草大王」陳恩德入主3個月即推供股

「蟲草大王」陳恩德今年5月起累斥近千萬增持易還財務 （08079） 。然而，陳恩德入主約3個月後，易還財周三（10日）即宣布供股「2供1」，供股價0.12元，較當日收市價折讓約44.95%，集資1442萬元。配售代理為寶通證券RaffAello Securities。

御藥堂前主席陳恩德今年5月先以658萬元收購時事評論員蕭若元手上的34.91%易還財務，其後再以每股0.08元向其他股東收購3847萬股或16%，涉資307.79萬元。目前陳恩德持有易還財務約1.21億股或50.26%，他表明會全數接納供股。

易還財務稱，過去5個財政年度一直錄得虧損，而截至周一，手頭現金減少至約1400萬元，未來數月，集團須償付要約產生的未償還專業費用及其他開支380萬元，而且估計每月現金流出淨額約107萬元。因此，公司需要籌集資金用作營運資金及擴展業務。

易還財務計劃將供股所得款項淨額中約600萬元用於持續擴展其放債業務；600萬元用於購買產品以擴展其零售業務；餘下會用作一般營運資金。

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編輯：李哲毅