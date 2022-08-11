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【能源短缺】至今英國能源帳單上漲54%　預計明年三分一家庭陷「能源貧困」

環球政經 21:54 2022/08/11

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英國能源價格持續高企，加重市民生活開支負擔。英國有組織預計，三分一家庭將在繳付能源費用將陷入貧困狀態。

據CNN報道，「終結能源貧窮聯盟」（End Fuel Poverty Coalition, EFPC)指出，明年首三個月英國將有約1050萬戶家庭陷入「燃料貧困」情況，意即他們的收入，在繳費用後生活水平將低於貧窮綫。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

根據官方統計數據，英國政府將貧困定義為家庭收入低於英國中位數的60%，2021年英國中位數為3.1萬鎊。

而EFPC的預測是建基於英國市場調查公司Cornwall Insight的最新估計。Cornwall Insight預計，由10月開始，當地家庭平均能源帳單預計將達到每年3,582鎊，從1月開始達到4,266鎊，即每月要支付355鎊能源費用。1月份的預測顯示，當地能源費用將增加116%，預計到2023年下半年才開始回落。

大摩料市場焦點轉向增長股  建議留意12隻港股【見下頁

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上周Cornwall Insight 預測1月份的價格將上漲83%。

至今英國家庭帳單已經上漲54%，英國民眾的生活可謂百上加斤。英國政府五月宣布推出150億英鎊的紓困措施，由今年10月起向2900萬戶家庭每戶支付400英鎊，以減輕他們的生活成本負擔。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文 : 陳楚琨

能源危機 紓困措施 經濟 英國 英鎊

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