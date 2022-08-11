【MPF】積金局上年度發出逾30萬張清繳拖欠供款通知書　為約8萬僱員追討1.4億元供款

▲ 積金局上年度發出逾30萬張清繳拖欠供款通知書，為8.28萬名僱員追討1.4億元拖欠供款。

積金局發表《2021-22年報》，積金局上年度向違反強積金法例的僱主採取多項執法行動，包括發出超過30萬張清繳拖欠供款通知書、提出1028宗民事申索 ，以及發出280張檢控傳票，成功為8.28萬名僱員追討1.4億元拖欠供款。

積金局年內巡查了858間僱用場所，就拖欠供款個案發出31.75萬份付款通知書；調查了約4.47萬宗違規僱主個案。當中大部分涉嫌拖欠供款（4.46萬宗） 和涉及沒有安排僱員參加強積金計劃（1080宗）。

強積金平均年率化淨回報為3.6%

另外，截至今年3月底止， 強積金總淨資產值1.12萬億元，當中約3成即3260億元為淨投資回報。自強積金制度實施以來，平均年率化淨回報為3.6%，高於1.8%的同期平均通脹率。強積金基金平均基金開支比率為1.39%，比2007年首次引入基金開支比率時的2.1%下降3分1。

截至今年3月底止，可扣稅自願性供款帳戶6.2萬個，總供款額約64.3億元。在2021至2022年度，可扣稅自願性供款總額為25.1億元，按年增加 13%。另外，據預設投資策略的規定進行投資，或投資於該策略下的成分基金的帳戶，有270萬個，約佔全數1055萬個帳戶的25.3%。有關總資產約849.5億元，約佔強積金制度總淨資產值7.6%。

積金局主席劉麥嘉軒表示， 過去1年積金局一直致力擴闊強積金投資領域，年內立法會已通過政府和積金局提出的法例修訂建議，便利強積金投資於中央政府、人行及內地政策性銀行發行的債券，為計劃成員提供多元化的投資機會。

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責任編輯：余倩敏