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【投資分析】施羅德：股債的下行風險仍高　著眼中國股及亞洲企債

環球政經 20:43 2022/08/11

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施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇表示， 施羅德現時對今年的全球經濟增長預測為2.7%，但值得關注的是各國經濟增長自2021年走出新冠疫情強勁反彈後，勢頭確實有放緩跡象。全球似乎正邁向一個高通脹、低增長的時期，意味著滯脹風險已明顯增加。在流動性收緊及增長步伐或已見頂的情況下，股票及債券的下行風險仍高。因此，施羅德目前對這兩類資產均持審慎態度。

施羅德認為，傳統高息股在出現滯脹時具備較佳的抗跌力。市況不穩，股息收益更是重要的回報組成部分。這類股票一般屬價值型，現時估值亦處於相對合理水平，當中包括公用股、消費者必需品和房地產信託基金等，值得投資者關注。

此外，施羅德從近日數據留意到，中國或有較大可能採取相對寬鬆的貨幣政策。這項利好因素與目前相對具吸引力的估值疊加，讓其對當地股票市場的看法漸轉趨正面。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

至於債券方面，于學宇認為，雖說短期內難以擺脫利率上升波動所帶來的負面影響，但若細心研究，便會發現當中的亞洲企業債券擁有較多本地投資者，對環球資金流向的敏感度較低，加上具備較佳質素的發行人佔相當比重，因此在短期內可望看高一線。

于學宇續稱，由於市場波動性預料在未來一段時間裡仍將持續，投資者宜透過靈活及分散的資產配置策略，管理潛在下行風險。雖然說高通脹可蠶食企業盈利，但個別市場板塊仍可望受惠。投資者除了循高股息策略和跨地域投資，亦可考慮以黃金對沖投資組合的風險。

于學宇亦建議投資者適量增持現金，以加強投資組合的韌性。在眾多貨幣當中，我們目前較看好美元的前景。考慮到美國聯儲局與其他央行的貨幣政策分歧，相信美元將在息差優勢下持續走強。持美元的投資者一方面可分散投資風險，另一方面亦可靜待較佳入市時機。

同場加映：【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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