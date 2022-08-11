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【保你大】買醫保就似槓桿原理？退休才買醫保　保費不會特別高

理財智慧 21:00 2022/08/11

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筆者有一位50歲的準客戶，由於身邊有朋友和同事在盛年時患上重病，令他明白到，單靠公司提供的團體醫療福利，未必可以保障自己和家人的醫療需要。

另一方面，近年保險公司推出的高端醫療產品（也提供自願醫保版本，即是可扣稅），均提供大額墊底選項，令保費變得極相宜。當受保人到了退休年齡時，可以在毋須申報健康的情況下調低墊底費，以獲得更大的賠償保障。這種設計可以令這批人在年輕時「鎖定」自己的健康，可算是雙贏的局面。

筆者這位客戶最終決定，不再等到退休才買醫保。但現實上，確實有不少朋友到了退休時才想買自己的醫療保險。上次本欄的標題是「退休才買醫保的迷思」，嚴格來說，筆者今日要見的準客戶，就真的有這個迷思。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

筆者這位準客戶叫Vincent，他剛於去年初退休。跟筆者前一位客戶Raymond一樣是公司管理層，有不錯的團體醫療。結果，他和家人一直依靠公司提供的醫療福利。但到了自己真的退休了，又感到有點迷惘，因為年紀大，真的「機器壞」，身邊又有更多老友「中招」，到底應該這時買醫保嗎？筆者約了他在芳姐茶餐廳見面，大家吃過早餐之後便入正題。以下是筆者與客戶Vincent的對話：

Vincent：「到了這個年紀才買醫保，保費是不是很貴？」

森：「只要能夠發揮保險的作用，我都認為值得，管它貴不貴？！」

Vincent：「保險的作用？」

森：「簡單來說就是槓桿作用！如果不買保險，有病的時候，你就只能用存在銀行的錢救自己！但如果有買保險的話，你付出的保費，哪怕只能讓你的錢擴大一倍，也值得。」

Vincent：「嗯，這個我明白！」

瑞銀予港股中性評級  建議留意4大投資主題逾10隻股份【見下頁

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森：「如果你問醫療保險，我認為，只要你買到都值得買，因為你真的賺了。」

Vincent：「是嗎？可以解釋一下嗎？」

森：「其實，醫保是按歲數每年調整保費的，又沒有儲蓄成分，用內地述語，是所謂消費性的。即是說，一位60歲的投保人，無論他早前是否已買了醫療保險，60歲時大家要付的保費都一樣。當然，60歲才開始買醫療保險，最大問題是能否買到，買到的話又是否以標準保費受保，以及完全受保，即是沒有任何不保事項。」

Vincent：「噢，我和太太的健康還可以，至少到這一刻都未因大病住過醫院。如果我現在買到醫療保險的話，是否等於已經賺了過去幾10年的保費呢？！」

森：「是的！而且，以醫保每年的保費和萬一入院所涉及的開支，槓桿比例是很高的。即是你可能只付2萬元保費一年，但一次住院可能要花20萬元，甚至40萬元，槓桿可以高達10倍、20倍，甚至更高。」

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

Vincent：「但年紀愈大，保費愈貴，槓桿比率豈不是降低了？」

森：「Vincent，你也很心水清，但年紀大了，出事的機會也大了，多賠幾次的話，槓桿比率可能更高呢！」

Vincent：「明白，那麼，危疾保險又如何？這個年紀才買是否划算呢？」

森：「那麼，你先要瞭解醫保和危疾保的分別了。」

撰文：羅國森

資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第746期《iMoney》Focus。

【延伸閱讀】【保你大】退休先投保　醫保與危疾保　二擇其一點先好？【見下頁

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