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【業績│製鞋股】裕元大彈8%　中期純利升2.8%至1.75億美元　中期息0.4港元

股市 10:00 2022/08/12

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裕元中期純利升2.8%至1.75億美元，中期息0.4港元。

裕元 （00551） 公佈截至6月底止中期業績，期內營業收入按年跌2%至47.1億美元；純利升2.8%至1.75億美元。其中，製造業務純利大增58.9%至1.73億美元，旗下寶勝國際 （03813） 純利則大減97.3%至1740萬元人民幣。裕元中期每股基本盈利10.87美仙，並宣佈中期息0.4港元，去年同期不派息。

裕元大彈8%，報11.24元，成交額急增至1559萬元。

製鞋活動收入按年升16%至29.06億美元。鞋履出貨量按年升5.6%至1.44億雙，平均售價按年升9.7%至每雙20.16美元。截至6月底止，集團有關製造業務（包括鞋履、鞋底、 配件及其他）總營業收入為31.89億美元，按年升14.4%。

旗下寶勝受累內地封城

裕元指出，期內製造業務之強勁表現，被內地疫情接連爆發導致零售銷售疲軟大幅抵銷。寶勝收入貢獻按年下降24.7%至15.21億美元。裕元又提到，內地因疫情封城以及地方政府之閉環管理，影響寶勝經營所在的購物場域及城市客流量，導致營業收入下降。

上半年全球運動及戶外鞋履需求強勁下，裕元製造業務於今年首兩季按季增長動能加快。不過，內地疫情封城影響裕元各製造基地之物流及效率，惟隨著5月下旬封城限制放寬，以及越南營運恢復正常，經營槓桿改善， 製造業務的利潤率亦按季逐步提升。

受惠越南復工令產能利用率提升，製造業務毛利增加9.5%至5.57億美元，裕元毛利率較前幾季進一步改善至17.5%。不過，期內內地疫情導致各廠區利用率和產效不均衡，毛利率按年仍跌0.8個百分點。

【ET財智Talk】亂世投資攻略　鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

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責任編輯：余倩敏

港股 裕元集團（00551） 寶勝國際（03813）

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