【芯片大戰】中芯國際走低逾2%　次季少賺25%　料芯片調整周期持續到明年上半年

▲ 【芯片大戰】中芯國際次季少賺25% 料芯片調整周期持續到明年上半年

中芯國際 （00981） （滬：688981）公布次季業績，期內銷售收入為 19.03億美元，按年增41.6%，按季則增3.3%，略高指引上限的3%；毛利率為39.4%，按年增9.3個百分點，按季跌1.3個百分點，略超指引上限的39%。中芯上季純利約5.14億美元，按年跌25.2%。

中芯股價現走低2.6%，報17.26元。

中芯國際管理層解釋，由於疫情對於人員流動的管控，部分工廠年度維修並沒有在第二季度進行，使疫情對於產出的整體影響低於預期，因而當季收入和毛利率略高指引。

中芯料今季收入按季增長最多2% 周期調整持續到明年上半年

中芯國際預計第三季銷售收入按季持平到增長2%，毛利率在38%到40%之間。中芯管理層續稱，上半年資本開支共計25億美元，增加折合8吋5.3萬片每月的產能，進度符合預期，新廠項目亦按計劃進行。

全球關注芯片周期是否已逆轉，中芯管理層表示，目前看來，這一輪周期調整至少要持續到明年上半年，但可以確定的是，集成電路行業需求增長和全球區域化趨勢不變，雖短期有調整，但本土製造長期邏輯不變，對於公司的中長期成長依然充滿信心。

中芯次季付運晶圓按季增2.5%

中芯次季付運晶圓約18.86億片，按年增8.1%，按季增2.5%；產能利用率97.1%，按年及按季均跌3.3%。上季月產能增加至相當67.38萬片8吋晶圓，按季增3.8%。

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責任編輯：李哲毅