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【宅經濟】Tamashii夏日電影館　聯乘動漫效應商戶看好銷售

商業 20:40 2022/08/11

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朗豪坊開設期間限定「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」，合作商戶看好銷售可望升1成。

動漫電玩節剛結束，但8月及9月尚有多套流行動畫電影上映，包括：《福音戰士》、《海賊王》、《機動戰士高達》等，朗豪坊開設期間限定「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」，合作商戶看好銷售可望升1成。

【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　

今年動漫電玩節氣氛回升，吸引年輕人及作品粉絲消費，Tamashii Nations今年再跟朗豪坊商場合辦展覽及POP UP Store「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」，採用電影院主題配合即將上映的動畫電影宣傳，設有5大展區，包括：大受歡迎的《SPY x FAMILY間諜家家酒》背景打卡牆、多款Figure人偶展出。

《海賊王》電影《ONE PIECE FILM RED》亦將在8月底上映，會場先有2米高BIG MON立像，以及多款未發售Figure展出。其他尚有《火影忍者》的鳴人分身搗亂小食部主題裝飾、1:1鳴人立像及其他Figure商品展出。《龍珠》最新電影《龍珠超劇場版：超級英雄》亦已定在９月底上映，設有1:1悟空立像及多款劇場版Figure展出。另有大熱的《咒術迴戰0》、首次展出的《魔法小神童加旋》新商品等。

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同場有開設POP UP Store發售多款限定版Figure。瑞華行收藏玩具部助理產品經理林先生表示，雖然最近疫情變化及天氣不太好，但會場推出的特別版及熱門貨品，如《機動戰士高達》Metal Build完成品、《SPY x FAMILY間諜家家酒》迷你Figure等會吸引粉絲和人流，加上消費券最近派發亦有一定效應，目標銷售對比去年有5至10%增長。雖然近日天氣反覆不定，但林預期一般下雨影響不大，因商場連接港鐵站甚為方便，不影響粉絲熱情。

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【可樂新味】可口可樂北美推新口味「Dreamworld」　官方：添加「夢」味道

記者:王浩賢

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