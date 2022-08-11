【消費著數】憑ZA Card消費滿10元即可參與抽獎　有機會得到Shake Shack逾30萬份獎賞

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【台海局勢】法貿行：台海危機或再一次衝擊供應鏈 加劇通脹壓力
虛擬銀行ZA Bank宣布，獲漢堡店Shake Shack 加盟「最勁抽」，進一步拓展其消費獎賞生態圈。
即日起至10月31日，ZA Bank 用戶憑ZA Card消費滿10元或以上，即可參與「最勁抽」。除高達200%簽賬額回贈外，更有機會得到由Shake Shack提供的超過30萬份驚喜獎賞，包括：
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另外，由現時至8月31日，用戶亦有機會從「最勁抽」獲得「百萬勁抽券」1張，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨贏100萬元現金。
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撰文 : 陳楚琨