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【消費著數】憑ZA Card消費滿10元即可參與抽獎　有機會得到Shake Shack逾30萬份獎賞

理財智慧 20:19 2022/08/11

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虛擬銀行ZA Bank宣布，獲漢堡店Shake Shack 加盟「最勁抽」，進一步拓展其消費獎賞生態圈。

即日起至10月31日，ZA Bank 用戶憑ZA Card消費滿10元或以上，即可參與「最勁抽」。除高達200%簽賬額回贈外，更有機會得到由Shake Shack提供的超過30萬份驚喜獎賞，包括：

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

  • 免費單層漢堡 1 個
  • 免費單球雪糕 1 份
  • 免費 16oz 飲品 1 杯
  • 16oz 飲品買 1 送 1
  • 免費升級至 24oz 裝飲品 1 杯
  • 20元優惠券
  • 5元優惠券

瑞銀予港股中性評級  建議留意4大投資主題逾10隻股份【見下頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

另外，由現時至8月31日，用戶亦有機會從「最勁抽」獲得「百萬勁抽券」1張，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨贏100萬元現金。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文 : 陳楚琨

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