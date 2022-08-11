【社交平台】最受美國青年歡迎社交平台排名出爐 Facebook受歡迎程度持續下滑 YouTube成青年最愛

你最常用哪一款社交平台？美國調查機構皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，YouTube 再度獲選為美國最受青少年歡迎的社交平台，TikTok 亦迅速崛起，Facebook 的受歡迎程度卻顯著下滑，最終排名又是如何？

根據調查顯示，YouTube 仍是美國青少年最喜愛的社交平台，95% 人表示有在使用該網站或應用程式，TikTok 則緊隨其後排第二，雖然TikTok 上次發表排名時尚未推出，但自從 2018 年在美國推出後，在13至17 歲的年齡層當中，有67% 有正使用 TikTok。

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Meta 旗下的 Instagram 和 Snapchat 分別為第三和第四名。自 2015 年發布調查以來，兩者受歡迎程度均有所提升。近年來，Meta 旗下 Facebook 的受歡迎程度已大幅下滑，目前僅 32% 的青少年表示還有使用 Facebook，遠低於 2015 年時的 71%。

在資訊發達的年代，青少年每天都花很多時間在社交媒體上。而調查中幾乎一半以上的受訪者表示經常上綫，多於 2015 年調查時的 24%人數，而且有 35% 的人指經常使用一個以上的社交平台。此外，有超過一半的受訪者認為，放棄使用社交平台是一大挑戰，三分之一的人意識到他們花費太多時間在社交媒體及網站上。

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責任編輯：龍紀瑩