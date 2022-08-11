【台海局勢】法貿行：台海危機或再一次衝擊供應鏈　加劇通脹壓力

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）和法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷（Gary Ng）發表有關台海危機重現對經濟之影響的研究報告，報告指，台灣海峽是世界上最重要的海運和空運通道之一，由於正在進行的實況軍事演習，如今面臨的風險正在上升。此外，台灣是世界上最大的半導體生產地，台灣海峽或島上與外界的交通受阻可能會導致供應鏈瓶頸甚至是中斷，從而可能再一次引發供應衝擊、加劇通脹壓力。

該行指，經濟制裁的範圍主要在農產品和食品，僅影響到台灣出口的0.2%。事實上，中國大陸是台灣最大的貿易夥伴，換言之此次制裁涉及的範圍十分具有針對性，原因可能在於最大的出口項目半導體是中國不可或缺的。相較之下，圍繞台灣的軍演帶來的後果可能更加嚴重，船隻和飛機需要改變航綫、繞道或取消。通常關於此類軍演的第一印象是影響較爲短暫（僅宣佈演習4天），但中國剛剛宣佈了延長並可能將其常態化，這再次增加如前闡述的供應鏈中斷的風險。

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該行認為，台海局勢緊張和中美之間信任下降等事態的發展非常令人擔憂，但全球市場的反應卻相當溫和。實際上，全球投資者正在密切關注美國和中國大陸的經濟前景，並未完全將注意力集中於台灣。台灣方面資本外流加速，但規模遠不及今年4月聯儲局首次加息的時期。簡而言之，市場幾乎沒有對此次台海危機定價，更不會上升到類似於烏克蘭危機的反應。

報告稱，即使不會演變為軍事衝突，但繼續在台海進行軍事演習仍會帶來重要的後果，而且如今風險要遠大於1996年的台海危機。首先，中國大陸的經濟規模和與世界的貿易流動已經擴大數倍；其次，台灣目前是半導體和資訊通訊科技產品的至關重要的生產地，特別是在高端半導體領域。這會帶來兩方面的行業影響：中國大陸定期軍演事實上造成的封鎖將對一些正在快速增長、高度依賴半導體的行業帶來全球瓶頸，包括高性能計算、物聯網、數據中心和電動汽車等。消費電子產品也將受到影響，但需求下降和庫存水平上升的趨勢應該一定程度上有助於緩解沖擊。此外，台灣海峽也是日本、韓國等北亞地區能源進口的重要通道。

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報告又指，潛在的台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力。同時，此次危機可能加速正在進行的供應鏈重組。中國大陸在關鍵行業（尤其是半導體行業）的技術升級上必將面臨更多阻力，美國將會向主要供應商施加更大壓力，要求其禁止向中國出口，並利用《晶片法案》和推動貿易「友岸外包（friend-shoring）」等產業政策工具在本國市場發展生產。

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責任編輯：黃苑筠