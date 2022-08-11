美股業績期尋寶地圖　黃耀宗：3大板塊、7隻美股值得留意

美股業績期不少大型美股因業績表現有「驚喜」，未如預期中差，股價終於見起色炒起，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指美股第三季會是見底時段，料8-9月回調，可趁機揀績優股，並為投資者推介業績期尋寶建議，包括3大板塊、7隻美股。（詳細分析見下文）

*亂世投資攻略 重溫《ET財智Talk》鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉*

黃耀宗推介3大板塊、7隻美股：

大型科技股選Apple（AAPL.US），長線睇好，現價不值博，等150美元水平才買入

；Amazon（AMZN.US）、Microsoft（MSFT.US）業績未算造好，市場只是捉住部分亮點炒

（1） 新能源股：有政策支持，新能源投資法案通過，可選First Solar（FSLR.US），料在太陽能板塊中最受惠，Plug Power（PLUG.US）亦可留意，業績出爐後帶動氫能股炒起，市場相信其言論，預期新法案對氫能會有大支持

（2）美國實體經濟相關股：美國實體經濟股表現不差，如W.W. Grainger（GWW.US）有破頂，跟美國房地產走，業績期交到功課，又受惠當地經濟



（3）晶片股：汽車相關晶片股可留意，如安森美（ON.US）、Synopsys（SNPS.US）及中游OEM業務的美股亦可留意，不一定要NIVIDIA（NVDA.US）