【數碼轉型】平台化服務如何助中小企數碼轉型？

為迎接 共10,000 元的電子消費券，不少香港企業由實體業務拓展至線上​​銷售，從線上線下多個渠道，把握消費券商機。還未開始數碼轉型的企業，應該馬上思考如何乘著消費券帶動的購物熱潮，保持市場競爭力，其中一種方法是採用商業平台模式。

平台化服務（Platformization），是指為品牌提供完整的軟件解決方案，讓客戶透過網絡連接應用程式作服務平台。而平台化服務應用於電子商貿上時，例子包括透過軟件為品牌建立一站式線上到線下營運方案，由建立網站、設定付款功能、行銷策略到不同銷售渠道的數據整合等，制定全方位零售策略。



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先尋找適合的商業模式

為了在新常態下觸及更多客戶或與客戶保持聯繫，很多實體店和小商家都會透過網絡和社交平台嘗試電子商務。 對於希望拓展額外收入來源、發掘市場潛力的商家來說，線上渠道和流動應用程式是一個常見的業務轉型方式，過往數年無數案例已經印證了這點。

根據 SHOPLINE 發佈的《2022 香港開店白皮書》，自疫情爆發開始，零售界也爆發數輪「網上化」熱潮，有稱為「零售大遷徙」。至 2021 年尾為止，SHOPLINE 香港註冊開店商戶數比疫情前有高達 125% 增長。有機構更預測 2022 年香港電子商貿滲透率將高達 72.6%。展望未來網購消費是有大量增長空間的發展方向。

透過平台化節省技術成本

有別於傳統商業模式，平台化的商業模式旨在創造與共享科技資源。並非所有企業都有足夠人手及資源投放在科技開發，所以透過平台化服務，企業可以更低成本、更簡單的方式掌握科技、或數碼轉型，讓商家可以更專注銷售產品，而不必耗費時間維護及經營核心基礎設施。例如，透過內建精美模版及完善的商品管理系統，讓用戶得以將重心擺在經營商店上，無須操心後台編程、網站維護等瑣事。

以數據支持決策

另外數據亦是平台化的一個優勢，我們鼓勵商家根據平台化服務獲取的數據作出商業決策。舉例，從客戶資訊及訂單紀錄中獲取的洞察報告，可用以改善銷售策略。例如透過觀察產品的實時銷售數字，商戶可決定應將宣傳成本投放於哪些熱門產品，或調整冷門產品庫存，藉此更有效地分配資源。同時為協助不懂科技的用戶，平台亦需要有簡單易用的介面，讓關鍵數據更清晰易懂地呈現。長遠而言，亦達至降低成本及人力。

數碼革新盈利自然來？

不少店家誤以為單靠數碼轉型，就能保障穩定收入和盈利、無需投資廣告和營銷，都會有新顧客湧現。事實上，若店家要維持市場競爭力，數碼轉型只是第一步，透過謹慎運用顧客數據，更精準預測和管理資源流向，在推出新產品時找到更好的方向。

總括而言，平台化可以簡化零售營運流程，以及通過整合不同渠道更快掌握數據，首要目標是令店家順利轉型及發展零售業務。概念易懂但有時實行難，商家亦可參考本地的成功案例和網上教學，同時諮詢電子商務平台專家的意見。



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