從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 環球社會熱點 16:05 2022/08/12 分享： 分享： 全球多國今年經歷不一樣的夏季，歐洲國家受熱浪及乾旱侵襲、中國南部及南韓分別遇上百年罕見的水災及豪雨，造成大量財產及人命損失。即使很多國家已著手執行減排目標，但似乎遠趕不上氣候危機急劇惡化的速度。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊 今日 英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊 美汽油價跌穿4美元 3月以來首次 今日 美汽油價跌穿4美元 3月以來首次 孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片） 今日 孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片） 【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度 2022/08/11 【歐洲熱浪】英國發極端高溫警告 周末或超35度 【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一 2022/08/11 【新冠疫情】日本單日個案首破25萬 確診數連續3周全球第一 你可能感興趣 英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊 今日 10:49 英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊 美汽油價跌穿4美元 3月以來首次 今日 11:32 美汽油價跌穿4美元 3月以來首次 孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片） 今日 08:05 孟加拉男網紅因唱歌被捕 仲遭警方強迫道歉？（有片） 最新專欄文章 更多 從俄烏戰爭 揭糧食緣何重塑世界 2022/08/06 從俄烏戰爭 揭糧食緣何重塑世界 大國競爭 小麥從未缺席 2022/08/05 大國競爭 小麥從未缺席 美元掛鈎金價 抗通脹良方？ 2022/07/30 美元掛鈎金價 抗通脹良方？ 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 2022/07/29 美元與黃金掛鉤可抗通脹？ 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 2022/07/23 約翰遜冀成「世界之王」 皆因幼時家庭創傷？ 污染 空氣污染 碳中和 氣候暖化 災難 哲學 水災 聯合國 哥斯達黎加