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從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想

環球社會熱點 16:05 2022/08/12

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全球多國今年經歷不一樣的夏季，歐洲國家受熱浪及乾旱侵襲、中國南部及南韓分別遇上百年罕見的水災及豪雨，造成大量財產及人命損失。即使很多國家已著手執行減排目標，但似乎遠趕不上氣候危機急劇惡化的速度。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

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