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【宏觀術數@iM網欄】潘多拉果實的後備命運 假如有天複製人時代來臨

名人薈萃 09:00 2022/08/14

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最近偶爾看藤崗靛主演的日劇《潘多拉的果實》，內容改編自科幻小說，談到科技世代來臨，隨着科技進步產生新的罪案。其中一個單元題材使用基因複製技術，為有權勢人仕製造複製人（Human Cloning）「孩子」，以便當身體出問題時可以及時得到器宮「零件」替換。橋段和剛去世的倪匡先生1981年衛斯理系列小說《後備》大同小異，不得不配服倪匡當年想像力豐富，對未來世界有預見能力，難怪乎有讀者甚至懷疑他本身便有外星「附身」，才能寫出那樣天馬行空，又超越未來的作品。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

後備人類 終會誕生

倪匡《後備》一書內將設定簡化，複製人被設計成生長速度超快，5年間便可以長成28歲的成人，智商卻只是3歲小童，以便趕及為主人更換零件之用。相反日劇內複製小孩的生長速度如正常，操控機構還安排特殊教育合理化，解釋他們未來要犧牲來救治「主人」的宿命，這樣便帶出一系列道德倫理，甚至哲學、宗教問題，例如人的價值、尊嚴和生命價值等等。就算倪匡小說中的複製人為沒有「高等」智慧的生命體，但如果就這樣便不當成人類來看待，也似乎並非今天普世價值所能認同。類似情況就如歷史上先進文明遇上技術較落後的「野蠻人」便可加以奴役一樣可惡。

難怪乎倪匡或物理科學家霍金均不約而同地認為，地球人還是少和外星人接觸為妙，盡管我們如何自誇先進，比起能穿越遙遠星空來探訪的外星文明仍有大段差距，彼此接觸恐怕會如哥倫布發現新大陸，對當地土著可沒甚麼好處，又可能會被視為如螻蟻小昆蟲肆意殺戮奴役，很難有好結果。

雖說是科幻題材，若以今天基因科技發展，人造複製羊多莉也已成功多年，有野心科學家或商人向此方向發展，也恐怕是難以禁止。道德和宗教以外，不如也以先從術數看看。

倪匡著作想像力超越當時時代

基因相同 生時各異

現代科學發現遺傳基因除了構成我們身體器官藍圖外，也直接影響到每個人的天賦、性格、外形和體質等等，再加上後天培育和影響，構成個別的差異性。而在術數的命理學理論，個人先天秉賦、出生背景和親緣都很受出生時辰（八字）所影響。若果有天複製人能製望出來，出生時辰肯定和「主人」並不相同，卻又因着基因相同而帶著大致相同的天賦性格、體質，甚至外型和先天疾病，又將會要怎樣的去演繹呢？

此外，命理學推算個人運程都是由出生時起始，以不同方式去計算流運、大運去預測未來運勢。假如為複製產生的新人類，出生時辰又變化成以是任何時間，往後的大運流年自然又大有不同。固然被複製的人類和原來命主的人生發展亦必大有不同，這些差異又能否在隨意產生的八字內反映出來，誠屬疑問也。

最相類近情況相信為擇吉時催生，已和過往自然生育能控制範圍大增。不過由於始終於父母胎生，玄空九運於能源時代外，亦屬基因世代，相關發展勢必一日千里，要來的總會來。未來術數家拿起八字後，是否要先弄清楚命局主人是否複製，還是原生人類？

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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