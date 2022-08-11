【虛擬經濟】海洋公園夥本地科技初創AiR World 推出「護理員大招募」AR遊戲 在元宇宙向大熊貓安安致敬

海洋公園的大熊貓安安於今年7月21日離世，享年35歲（等同於人類105歲）。為紀念這個香港人的集體回憶，海洋公園推出首個元宇宙「護理員大招募」AR遊戲，玩家可於遊戲中化身成為海洋公園動物護理員，運用各種虛擬工具照顧大熊貓，更可藉此機會了解安安過去的生活點滴，亦可加深認識海洋公園的教育及保育工作，以延續安安保育大使的使命。

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海洋公園今天（11日）宣布與香港科技初創開發商AiR World Limited攜手合作，將公園的保育工作帶到AiR旗下遊戲應用程式Adventure in Reality（AiR），公園全新的元宇宙體驗已正式登錄AiR應用程式。

在遊戲內，玩家可齊齊化身海洋公園動物護理員，在元宇宙中親自照顧令人想念的大熊貓安安，並從中了解更多有關大熊貓這個被《國際自然保護聯盟紅色名錄》列為易危的物種。

玩家將可透過好玩小遊戲得知安安生活點滴和相關的大熊貓知識，例如猜猜安安最愛食物，邊玩邊在虛擬世界中為安安送上「心心」及花束，感謝牠為我們留下無數美好回憶。

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此外，大家更可親臨大熊貓盈盈和樂樂居所一一海洋公園「亞洲動物天地」並掃瞄二維碼，解鎖遊戲特別版，在元宇宙中與盈盈零距離互動玩遊戲，體驗親親大熊貓的窩心感覺。

玩家除可在元宇宙完成好玩任務收集遊戲卡和升級與其他玩家一較高下，更有機會贏取海洋公園門票及其他特別獎賞，親身到公園延續學習和探索之旅。

相關合作亦包括在AiR 應用程式推出以海洋公園標誌性元素，例如「哈囉喂全園祭」為主題的遊戲，以及公園吉祥物「威威與好友」的限量NFTs，詳情可參閱公園網站。

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責任編輯：嚴浩文