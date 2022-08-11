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【海洋公園NFT】海洋公園推首個元宇宙遊戲　玩家可向大熊貓安安致敬　

商業 19:14 2022/08/11

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園方邀請市民加入公園推出的首個元宇宙遊戲，向剛於7月離世的大熊貓安安表達心意。（海洋公園提供圖片）

海洋公園與香港科技初創開發商AiR World Limited攜手合作，公園全新元宇宙體驗正式登錄AiR應用程式。園方邀請市民加入公園推出的首個元宇宙遊戲，向剛於7月離世的大熊貓安安表達心意。

【可樂新味】可口可樂北美推新口味「Dreamworld」　官方：添加「夢」味道
 
招募安安虛擬護理員

玩家可化身海洋公園動物護理員，在元宇宙中親自照顧大熊貓安安，並透過小遊戲得知安安生活點滴和相關的大熊貓生活知識，邊玩邊在虛擬世界中為安安送上「心心」及花束。

市民更可親臨大熊貓盈盈和樂樂的居所，於海洋公園「亞洲動物天地」掃瞄二維碼，解鎖特別版遊戲，在元宇宙中與盈盈互動玩遊戲，玩家更有機會贏取海洋公園門票及其他特別獎賞。 
 
相關合作亦包括在AiR應用程式推出以海洋公園標誌性元素，例如「哈囉喂全園祭」為主題的遊戲，以及公園吉祥物「威威與好友」的限量NFTs，詳情請參閱官方網站

玩家可化身海洋公園動物護理員，在元宇宙中親自照顧大熊貓安安。

市民更可在元宇宙中與盈盈互動玩遊戲。

【週末好去處】Bobby Hill快閃店登陸朗豪坊　打卡位還原網絡爆紅場面（多圖）

【Disney+加價】美國Disney+無廣告月費上調38%　香港亦難逃加價命運？

責任編輯：李智美

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