【香港人口】統計處：今年臨時人口數字為729萬 逾11萬香港居民移出 按年人口跌1.6%

統計處今日發表人口統計數字，顯示今年年中香港的人口臨時數字為729.16萬人，與去年中人口741.3萬人相比，減少了12.15萬人，跌幅為1.6%。

統計處表示，人口下跌由自然減少及香港居民淨移出組成，本港出生人數持續下跌。今年人口現2.65萬人的自然減少，出生人數為3.51萬人，死亡人數為6.16萬人，同期內淨移出人數為9.5萬人，其中1.83萬人為單程證持有人的移入，11.32萬人為其他香港居民的淨移出。而在今年中的總人口中，常住居民佔718.19萬人，而流動居民佔10.97萬人。

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政府發言人回應指，在疫情持續影響下，香港和內地以至世界其他地區實施關口管制和檢疫措施，跨境行程受到嚴重影響，觀察到移入香港的人數較少，包括單程證持有人和外籍家庭傭工等，而今年年中抵港的單程證持有人數為1.83萬人，雖較一年前的1.39萬人略為回升，但仍處於低水平。當局相信疫情和相關的防疫要求影響了人才流入，當隔離和社交距離措施放寬後，這問題可能會得到解決，而在匯聚人才方面，政府會繼續吸引海內外人才落戶香港，並促進粵港澳大灣區內人才流動。

另外，淨遷移涵蓋香港居民以工作、讀書和移民等各種目的進出香港的流動，然而當中沒有細分的數字，因此沒有記錄港人移居外地的直接統計數字。重申香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。

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責任編輯：龍紀瑩