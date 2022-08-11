【業績│零售股】聖安娜母企利亞零售少賺27%、派中期息2仙　料通脹續影響純利

▲ 聖安娜母企利亞零售少賺27%，派中期息2仙。

聖安娜餅屋母企利亞零售 （00831） 今年頭6個月營業額升11.1%至6.74億元；純利按年跌27.2%至1669萬元，撇除去年同期已終止經營業務所貢獻的溢利則僅跌1.5%；每股基本盈利2.2 仙。派中期息2仙，與去年同期相同。

利亞零售期內毛利率跌1.1 個百分點至48.6%，主要由於包餅產品的食品及製作成本上升。受惠企業客戶銷售額增長及門店網絡擴展，聖安娜營業額增11%至6.08億元。集團指，店舖人流減少在一定程度上被客單價提升所抵銷，因顧客減少購物次數，但每次購買更多產品。

與此同時，利亞零售稱經營成本上升導致利潤率下跌，跨境運輸中斷下供應鏈成本仍持續高企，全球通脹也對食品及包裝項目成本造成影響。集團表示，一直設法解決成本問題，包括定期審視定價、與供貨商磋商，以及提升生產效率及實行類別管理。

對下半年零售前景審慎樂觀

截至6月底止，利亞零售旗下店舖164間，去年底為153間。當中，聖安娜分店共145間，較去年底多9間，當中107間在港營運，其餘38間設於澳門及廣州。集團在港亦有6間Mon cher蛋糕店及13間Zoff眼鏡店。

利亞零售表示，儘管受疫情影響，有賴店舖網絡擴張及銷售推廣，上半年收入錄雙位數增長。由於消費氣氛漸見起色且踏入秋冬佳節，對下半年前景審慎樂觀。除非出現另一波疫情，壓抑已久的消費需求以及中秋及聖誕等節日有助推動下半年銷售額及業績。然而，深圳製造設施與店舖間的產品跨境運輸防疫指引，以及食品成本通脹，短期將繼續影響純利。

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責任編輯：余倩敏