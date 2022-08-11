【理財智慧】想逐步養成儲蓄習慣? 必看《原子習慣》一書

如果閒時有前往誠品書店閒逛的讀者，在當眼處都會看到一本書名為《原子習慣》的書籍，寫上「細微改變帶來巨大成就的實證法則」，我們的生活都與每個人的習慣有關，這本書便是解釋如何透過改變自己而形成良好的習慣，以下便會略作介紹如何一步一步養成儲蓄的習慣。

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何謂習慣

每個人都有自己的習慣，即不需經思考而造出行為，只要一直在堅持就會成為複利息一樣，成為「自動波」，例如身邊有駕車的朋友，明知Google Map都告知哪條路最近，但由於「習慣」的影響，明知可能多走幾公里路都會走一條自己習慣的路。因此，生命是源自於習慣，但改變或建立一個習慣是需時累積，也很容易放棄，但最終習慣便影響了未來的發展。

戒除壞習慣

「壞習慣」相信每個人都會想戒除，大家都知道哪個習慣是有益於自己。例如，記得當年上課可以每天早上8:30前已回到學校上課，但離開中學去到大學後，即使10:30的課都可能會遲到，這個就是習慣的改變。當去介定一個習慣是好與壞時，首先要問「這個習慣是否會令自己變好」、「付出是否有收獲」等。

養成儲蓄習慣

「省錢和存錢」相信都是不少人的目標，但儲蓄總要有目標和計劃，要學會在享樂和儲蓄之間達成平衡，但首先要明白其實儲蓄的目標都是「延後享樂」，都是以更大的享樂為目標。但在養成習慣前首先要制定好存錢的計劃，例如以自動轉帳逼自己儲蓄、每月領一筆固定費用生活，限制消費、寫下或打印自己的目標，那些方法都是有助自己加強儲蓄的意識，以形成儲蓄的良好習慣。

這本書有興趣的讀者值得去書店購買，當中提及到如何由每日的小改變去形成一個習慣，同時也提及在改變時面對的問題和困難。在不同的計劃中，往往出現「我諗住」，但無實際行動。與人合伙做生意、工作上往往可能都面對「人」這個不可控因素而如果不似預期，但「儲蓄」則不會受其他因素影響。

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記者：陳佳恩