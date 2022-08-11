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【業績｜手機零件股】高偉電子半年多賺4成　不派息

股市 19:42 2022/08/11

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【業績｜手機零件股】高偉電子半年多賺4成　不派息

iPhone概念股高偉電子 （01415） 公布截至6月底止半年業績，期內收入約4.05億美元，按年升35.9%，主要由於客戶訂單增加所致。純利錄得約3139萬美元，按年升39.5%；毛利約6008萬美元，按年升32.7%。集團認為，現時疫情導致經濟前景極不明朗，加上考慮到未來擴展計劃需保留更多現金，因此不派中期息。

高偉電子單一最大客戶蘋果公司（美：AAPL）佔上半年總收入99.7%，收入約4.04億美元。按地區劃分，上半年中國收入佔99.55%；韓國佔收入0.012%。

今年受疫情影響市場氣氛低迷，集團指，除了持續強化核心競爭力、加大對新產品及新技術的研發投入外，他們亦積極響應政府防疫政策，確保供應鏈穩定，以順利生產交付所有產品。即使在面臨挑戰的大環境下，集團上半年的銷售及純利仍優於去年同期。集團又指，未來將佈局先進駕駛輔助系統（ADAS）及光達市場，以掌握市場先機。

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【業績｜手機零件股】高偉電子純利升17%至約4980萬美元　蘋果收入貢獻增至99%

實習記者：張巧怡

港股 蘋果（Apple，美：AAPL） 業績公布 高偉電子（01415）

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