【芯片大戰】內地芯片界反貪風暴　一文看清受查名單、中紀委披露調查中國電子原副總經理向梓仲

內地芯片界反貪風暴持續，自今年7月起，中紀委接連宣布多名內地芯片界投資公司高層、相關部門高層受查消息，當中較觸目的案件包括「大基金」國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，其他受查的芯片相關公司高層，包括來自華芯投資、中國電子信息產業集團。

中國電子信息產業集團下屬為中國電子有限公司，中國電子有限公司的下屬集團為中國軟件（滬：600536）。

事實上，早於去年11月中紀委早於宣布，華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查，但過去一個月間，相關芯片界高層受查消息頻率明顯提高。

以下綜合自7、8月以來中紀委公布案件中，與芯片界有關的人士：

公布日期 受查人士 職銜/與芯片界關係 8月11日 向梓仲 中國電子信息產業集團原黨組成員、副總經理

所屬公司為國有獨資央企，從事集成電路等不同業務，持有多家半導體相關股份 8月11日 蔣開勤 武漢中原電子集團有限公司黨委書記、董事長

屬中國電子信息產業集團旗下公司 8月9日 杜洋 華芯投資管理有限責任公司原總監

華芯屬國家集成電路產業投資基金的出資方之一，投資多家芯片相關股份 8月9日 楊征帆 華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理 8月9日 劉洋 華芯投資管理有限責任公司投資二部原總經理 7月30日 丁文武 國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理，2014年公司成立即任總裁

國家集成電路產業投資基金屬內地投資芯片的旗艦投資公司之一，行內稱為「大基金」

曾任工信部電子信息司司長 7月15日 路軍 中國國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任

華芯投資管理原總裁

屬華芯投資管理、國家集成電路產業投資基金出資方

中紀委未公布芯片界高層所涉案情 紫光集團高層也傳受查

中紀委只公布相關人士所查，未有提及所涉案件詳情。

除了目前已公布的受查人士以外，紫光集團前總裁刁石京、「大基金」旗下子基金深圳鴻泰基金合夥人王文忠都傳出被帶走受查。

另外，中紀委上月底公布正調查工信部部長肖亞慶，由於工信部所涉的職能廣泛，外界難以確定其案件是否與芯片界反貪調查關連。中紀委調查肖亞慶的聲明也與其他受查人士有所不同，稱其「違法違紀」

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編輯：麥德銘