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【芯片大戰】內地芯片界反貪風暴　一文看清受查名單、中紀委披露調查中國電子原副總經理向梓仲

股市 18:48 2022/08/11

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內地芯片界反貪風暴持續，自今年7月起，中紀委接連宣布多名內地芯片界投資公司高層、相關部門高層受查消息，當中較觸目的案件包括「大基金」國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，其他受查的芯片相關公司高層，包括來自華芯投資、中國電子信息產業集團。

中國電子信息產業集團下屬為中國電子有限公司，中國電子有限公司的下屬集團為中國軟件（滬：600536）。

事實上，早於去年11月中紀委早於宣布，華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查，但過去一個月間，相關芯片界高層受查消息頻率明顯提高。

以下綜合自7、8月以來中紀委公布案件中，與芯片界有關的人士：

公布日期 受查人士 職銜/與芯片界關係
8月11日 向梓仲
  • 中國電子信息產業集團原黨組成員、副總經理
  • 所屬公司為國有獨資央企，從事集成電路等不同業務，持有多家半導體相關股份
8月11日 蔣開勤
  • 武漢中原電子集團有限公司黨委書記、董事長
  • 屬中國電子信息產業集團旗下公司
8月9日 杜洋
  • 華芯投資管理有限責任公司原總監
  • 華芯屬國家集成電路產業投資基金的出資方之一，投資多家芯片相關股份
8月9日 楊征帆
  • 華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理
8月9日 劉洋
  • 華芯投資管理有限責任公司投資二部原總經理
7月30日 丁文武
  • 國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理，2014年公司成立即任總裁
  • 國家集成電路產業投資基金屬內地投資芯片的旗艦投資公司之一，行內稱為「大基金」
  • 曾任工信部電子信息司司長
7月15日 路軍
  • 中國國家開發銀行國開發展基金管理部原副主任
  • 華芯投資管理原總裁
  • 屬華芯投資管理、國家集成電路產業投資基金出資方

中紀委未公布芯片界高層所涉案情　紫光集團高層也傳受查

中紀委只公布相關人士所查，未有提及所涉案件詳情。

除了目前已公布的受查人士以外，紫光集團前總裁刁石京、「大基金」旗下子基金深圳鴻泰基金合夥人王文忠都傳出被帶走受查。

另外，中紀委上月底公布正調查工信部部長肖亞慶，由於工信部所涉的職能廣泛，外界難以確定其案件是否與芯片界反貪調查關連。中紀委調查肖亞慶的聲明也與其他受查人士有所不同，稱其「違法違紀」

相關文章：

【芯片大戰】中國芯片界反貪風暴、華芯三人墮馬　外電：中國高層不滿巨額投資芯片成效

【芯片大戰】中國半導體行業掀起調查風暴　近月至少3位芯片界高層被帶走調查

【芯片大戰】國家大基金總裁丁文武據報被查、曾投資中芯國際981　分析：中央對半導體行業監管趨嚴

編輯：麥德銘

港股 晶片 國家開發銀行 中華人民共和國工業和信息化部 中紀委

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