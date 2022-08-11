【芯片大戰】內地芯片界反貪風暴　一文看清受查名單、中紀委披露調查中國電子原副總經理向梓仲

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【內房銷售】新力上月銷售跌97% 一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）
內地芯片界反貪風暴持續，自今年7月起，中紀委接連宣布多名內地芯片界投資公司高層、相關部門高層受查消息，當中較觸目的案件包括「大基金」國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，其他受查的芯片相關公司高層，包括來自華芯投資、中國電子信息產業集團。
中國電子信息產業集團下屬為中國電子有限公司，中國電子有限公司的下屬集團為中國軟件（滬：600536）。
事實上，早於去年11月中紀委早於宣布，華芯投資原副總裁高松濤涉嫌嚴重違法，目前正在接受監察調查，但過去一個月間，相關芯片界高層受查消息頻率明顯提高。
以下綜合自7、8月以來中紀委公布案件中，與芯片界有關的人士：
|公布日期
|受查人士
|職銜/與芯片界關係
|8月11日
|向梓仲
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|8月11日
|蔣開勤
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|8月9日
|杜洋
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|8月9日
|楊征帆
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|8月9日
|劉洋
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|7月30日
|丁文武
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|7月15日
|路軍
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中紀委只公布相關人士所查，未有提及所涉案件詳情。
除了目前已公布的受查人士以外，紫光集團前總裁刁石京、「大基金」旗下子基金深圳鴻泰基金合夥人王文忠都傳出被帶走受查。
另外，中紀委上月底公布正調查工信部部長肖亞慶，由於工信部所涉的職能廣泛，外界難以確定其案件是否與芯片界反貪調查關連。中紀委調查肖亞慶的聲明也與其他受查人士有所不同，稱其「違法違紀」
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編輯：麥德銘