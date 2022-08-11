▲ 【港鐵業績】港鐵中期業績靠物業發展收入翻身 鄧智輝：現有5個項目計劃推售、涉4500個單位

港鐵 （00066） 上半年受惠於3個物業發展項目入帳，帶動中期盈利大升77%，但經常性業務轉盈為虧，錄得6.78億元虧損。行政總裁金澤培表示，物業發展收入非經常性利潤，希望本港盡快抗疫成功，令經常性業務回復正常。

港鐵上半年物業發展利潤為77億元，主要來自日出康城第十期、港島南岸第一期港島南岸第二期。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，未來港鐵新盤推盤速度視乎取得預售樓花紙時間，現時有5個項目計劃推售，涉4500個單位。

招標方面，港鐵早前已批出東涌牽引配電站物業發展項目，未來12個月就東涌東站第一期及小濠灣物業發展第一期項目進行招標，3個項目料合共可提供4200個單位。

港鐵76%屬定息債務

環球央行陸續加息，港鐵財務總監許亮華表示，現時港鐵債務中，76%屬定息債務，不受加息因素影響，而歐美通脹高企將影響日常營運，導致營運成本上升。

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記者：陳韻妍