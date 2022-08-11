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【港鐵業績】港鐵中期業績靠物業發展收入翻身　鄧智輝：現有5個項目計劃推售、涉4500個單位

股市 18:44 2022/08/11

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【港鐵業績】港鐵中期業績靠物業發展收入翻身　鄧智輝：現有5個項目計劃推售、涉4500個單位

港鐵 （00066） 上半年受惠於3個物業發展項目入帳，帶動中期盈利大升77%，但經常性業務轉盈為虧，錄得6.78億元虧損。行政總裁金澤培表示，物業發展收入非經常性利潤，希望本港盡快抗疫成功，令經常性業務回復正常。

港鐵：本地鐵路客流量已回復第五波疫情前水平【下一頁】

港鐵上半年物業發展利潤為77億元，主要來自日出康城第十期、港島南岸第一期港島南岸第二期。港鐵物業及國際業務總監鄧智輝指，未來港鐵新盤推盤速度視乎取得預售樓花紙時間，現時有5個項目計劃推售，涉4500個單位。

招標方面，港鐵早前已批出東涌牽引配電站物業發展項目，未來12個月就東涌東站第一期及小濠灣物業發展第一期項目進行招標，3個項目料合共可提供4200個單位。

港鐵76%屬定息債務

環球央行陸續加息，港鐵財務總監許亮華表示，現時港鐵債務中，76%屬定息債務，不受加息因素影響，而歐美通脹高企將影響日常營運，導致營運成本上升。

相關文章：【業績】港鐵中期盈利升77%至47億元　派息大增至0.42元、股息率近3.5厘

相關文章：【商場優惠】港鐵商場8.4派1,000萬商場電子優惠券　MTR Mobile用戶每位最高可獲1300元優惠券

記者：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 香港物業 發展商 港島南岸 招標 金澤培 康城 日出康城 港鐵

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