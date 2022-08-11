【綠色保險】中銀香港夥中銀人壽推綠色網上儲蓄保險　美元保單3年期滿年化保證回報率達3%

中銀香港（02388）與中銀人壽宣布推出「中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃」，提供人民幣或美元保單選擇，按保費折扣情況計算，3年期滿時美元保單年度化保證回報率達3%。至於人民幣保單，3年期滿年度化保證回報率為2.75%。該計劃投保人享有人壽保障及額外意外身故賠償。該計劃只接受中銀香港手機銀行方式投保，如一筆過繳付保費，保費可低至3000元人民幣或375美元。

該計劃由安永會計師事務所進行發行前認證，清晰披露綠色投資策略，所募集之保費將投放於不同的投資項目，並採取正面篩選等策略主動選取合適的環境、社會及管治（ESG）投資機會如可持續發展類基金等，而超過半數的保費將投資於符合國際資本市場頒布的《綠色債券原則》要求的綠色債券或其他可持續發展類債券及綠色金融工具。

加息周期下，本港有銀行提供美元定存回報亦逾3厘，被問到該儲蓄保險計劃的吸引力，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，現時美元短息相對較波動，若短息回落，同業的定存利率未必仍有現時高位，而該公司的儲蓄保險計劃則鎖定3年達3厘的回報，故具有一定吸引力。

中銀香港：零售綠債認購市佔率逾四成

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行今年首季客戶與ESG相關的綜合理財總值按年增長6倍，綠色零售債券認購人數及金額方面，該行市佔率逾四成，踞市場首位，預期下半年會推出更多ESG相關的投資產品。周又指，聯儲局已兩度加息0.75厘，雖昨日公布的美國通脹數據略回落，但加息仍會持續，故美元資產仍有吸引力。

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記者：胡學能