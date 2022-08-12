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英私家車亂泊阻丟垃圾 憤怒屋主全車貼「自私」反擊

環球社會熱點 09:05 2022/08/12

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英國近日發生一宗關於泊車位置的爭執，惟事件中人士的處理手法惹來爭議。英國有一名屋主聲稱，一名司機停泊車輛位置令其無法丟垃圾，需額外花費數百英鎊。屋主對相關司機行為感到十分憤怒，自行打印多張寫著「自私」的紙張貼滿車身。相關做法引來網民熱議，有網民指屋主使用的膠袋或會損害車身。

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事發於英國利物浦Dovecot區，當地有民眾將相關圖片於社交平台Twitter上載。圖片可見，一輛黑色私家車車頭、車窗等位被貼滿同一張A4尺寸的紙張，最矚目是全大楷寫著的「自私愚蠢泊車」（selfish idotic parking）字樣。

涉事車輛

據報相關人士張貼最少13張紙張，內容充滿怒氣。私家車停泊於一家民居前，自稱是有關民居的屋主在紙上聲稱，當日早上8時半已發現車輛停在門前，令前往收集垃圾的人士無法接近垃圾桶。屋主耗時數小時逐戶人家詢問車主身份，但一無所獲。屋主最終需額外支付數百英鎊的費用，重新預約收集垃圾服務。

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圖片在網上引來熱議，有網民支持屋主，希望其他人跟從英國人的習慣，不要停泊車輛在他人門前。但亦有網民指，屋主並無門前道路擁有權。

另有網民認為，屋主使用的膠帶很難完全撕下，或會損壞車輛，憂慮或會被告損毀。更有網民指，屋主將會收到車輛噴漆的賬單。

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責任編輯：李俊儀

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