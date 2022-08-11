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【摺機大戰】小米發布會揭幕　新摺機MIX Fold 2亮相　入手價要過萬？

科技 20:35 2022/08/11

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小米董事長兼行政總裁雷軍在發布會上，帶來小米全新摺疊手機MIX Fold 2。

本周摺機市場相當熱鬧，繼三星（Samsung）及Motorola先後發布新摺機產品，小米就壓軸在今（11日）晚宣布參與「摺機大戰」，在發布會上帶來全新摺疊手機MIX Fold 2。

【三星發布會】兩大摺機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4現身　8月26日海外開售（多圖+有片）

【摺機大戰】Motorola新摺機moto razr 2022登場　售5,999人民幣起　內地今率先開賣

作為小米第2部摺疊屏手機，MIX Fold 2一改前代設計，告別遙控機造型，改善了上一代飽受詬病的最大問題「屏幕比例」。據小米的資料顯示，外屏比例由上代的27：9改成21：9。除了恢復正常屏幕比例外，小米MIX Fold 2內外屏都進行了升級，均支援120Hz高刷新率。

    點擊圖片放大
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小米董事長兼行政總裁雷軍在發布會上表示，MIX Fold 2採用自研微水滴形態轉軸，而轉軸的單體重量薄了18%，輕了35%。雷軍稱，MIX Fold 2幾乎是行業最薄的5G摺疊手機，該機展開之後的厚度只有5.4毫米，摺疊後的厚度則為11.2毫米，整機重262克。

另外，是次MIX Fold 2的相機配置同樣是焦點之一。一如外界所料MIX Fold 2獲Leica影像加持，後置相機以矩陣式設計，搭載5,000萬像素主鏡頭、1,300萬像素超廣角鏡頭以及2倍變焦長焦鏡頭。

（小米發布會截圖）

至於硬件規格，MIX Fold 2搭載Snapdragon 8+處理器。電池容量則為4,500mAh，根據DOU續航測試，可使用1.15天，支援67W有線快充。

MIX Fold 2擁有三個存儲版本，分別是：12GB+256GB、12GB+512GB以及12GB+1TB，售價分別為：8,999人民幣（約10,477港元）、9,999人民幣（約11,641港元）以及11,999人民幣（約13,970港元），提供給星耀金&月影黑兩種配色予消費者選擇，內地今晚率先預售，8月16日開賣。至於香港上市日期及價錢，則仍有待公布。

    點擊圖片放大

【2G服務】SmarTone宣佈終止2G服務　2022年10月14日落實

責任編輯：曾曉汶

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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